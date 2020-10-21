На Зеленского подали в суд из-за всенародного опроса: подробности
Житель Ивано-Франковской области подал в суд на президента Владимира Зеленского из-за инициированного им всенародного опроса. Мужчина требует, чтобы суд запретил проведение опроса.
Иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Кстати Всеукраинский опрос от Зеленского профинансирует "Слуга народа"
Что просит истец
- Истец просит суд признать противоправным объявление Зеленского о проведении всенародного опроса на избирательных участках.
- Кроме того житель Ивано-Франковщины хочет, чтобы суд обязал президента не проводить опрос 25 октября.
Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.
Опрос Зеленского: что известно
- Ранее Зеленский анонсировал опрос, который проведут в день выборов, 25 октября. Украинцы смогут ответить на 5 дополнительных вопросов.
- Опрос будет добровольным. Анкеты с вопросами будут раздавать волонтеры возле избирательных участков.
- Профинансирует опрос "Слуга народа".
Вопросы, которые будет включать опрос Зеленского / Инфографика 24 канала