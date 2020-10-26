Президента Украины Владимира Зеленского призвали немедленно ликвидировать Окружной административный суд Киева. Соответствующую петицию зарегистрировал журналист Даниил Мокрик, она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Теперь президент должен подать в Верховную Раду законопроект о его ликвидации. Электронную петицию зарегистрировали на сайте главы государства.

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О чем говорится в петиции

Автор петиции указал, что ОАСК полностью потерял авторитет, а потому его следует немедленно ликвидировать. Свою позицию аргументировал записями разговоров руководства этого суда, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро в июле 2019 и 2020 года.

Они свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений,

– заявил Даниил Мокрик.

Согласно законодательству, право инициировать процедуру ликвидации суда есть только у президента, а потому и создали петицию.

Может ли Зеленский выполнить просьбу

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что у Зеленского нет шанса проигнорировать эту петицию. Дело в том, что есть предусмотренная законом процедура, а потому он вынужден отреагировать в течение 10 дней.

Возможностей отвертеться у Зеленского нет, он точно отреагирует, однако есть один вопрос – какой будет эта реакция,

– сказал Шабунин.

По словам Шабунина, Зеленский может сделать так, как говорил ранее Офис Президента – что он не имеет полномочий распускать ОАСК, однако это неправда. "Он единственное должностное лицо, которое может начать этот вопрос. Прошлый раз обществу соврал безликий Офис Президента", – заявил глава "Центра противодействия коррупции".

Шабунин подчеркнул, что именно эта ситуация является возможностью увидеть, насколько президент готов выполнять обещания и бороться с судейской мафией.

"Пусть Зеленский сделает то, что должен сделать – передаст законопроект в парламент, а дальше есть его монобольшинство, которое просто может его проголосовать. Все очень просто. Уже более года Зеленский блокирует ликвидацию этого отвратительного суда. Увидим, как он выйдет из ситуации сейчас", – подытожил Шабунин.

Подробнее о скандальных решениях Окружного административного суда – в материалах 24 канала.