Зеленского призвали ликвидировать скандальный ОАСК: выполнит ли президент просьбу
Президента Украины Владимира Зеленского призвали немедленно ликвидировать Окружной административный суд Киева. Соответствующую петицию зарегистрировал журналист Даниил Мокрик, она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Теперь президент должен подать в Верховную Раду законопроект о его ликвидации. Электронную петицию зарегистрировали на сайте главы государства.
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О чем говорится в петиции
Автор петиции указал, что ОАСК полностью потерял авторитет, а потому его следует немедленно ликвидировать. Свою позицию аргументировал записями разговоров руководства этого суда, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро в июле 2019 и 2020 года.
Они свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений,
– заявил Даниил Мокрик.
Согласно законодательству, право инициировать процедуру ликвидации суда есть только у президента, а потому и создали петицию.
Может ли Зеленский выполнить просьбу
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что у Зеленского нет шанса проигнорировать эту петицию. Дело в том, что есть предусмотренная законом процедура, а потому он вынужден отреагировать в течение 10 дней.
Возможностей отвертеться у Зеленского нет, он точно отреагирует, однако есть один вопрос – какой будет эта реакция,
– сказал Шабунин.
По словам Шабунина, Зеленский может сделать так, как говорил ранее Офис Президента – что он не имеет полномочий распускать ОАСК, однако это неправда. "Он единственное должностное лицо, которое может начать этот вопрос. Прошлый раз обществу соврал безликий Офис Президента", – заявил глава "Центра противодействия коррупции".
Шабунин подчеркнул, что именно эта ситуация является возможностью увидеть, насколько президент готов выполнять обещания и бороться с судейской мафией.
"Пусть Зеленский сделает то, что должен сделать – передаст законопроект в парламент, а дальше есть его монобольшинство, которое просто может его проголосовать. Все очень просто. Уже более года Зеленский блокирует ликвидацию этого отвратительного суда. Увидим, как он выйдет из ситуации сейчас", – подытожил Шабунин.