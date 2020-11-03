Партия "Слуга народа" лидирует по количеству мандатов в областных и районных советах. Так, по информации пресс-службы партии, политсила получила 17% мест в районных советах и 18% – в областных.

Также представители президентской партии возглавят около 220 объединенных территориальных общин во всех областях Украины.

Показательным примером стали выборы Измаильского городского главы, где за кандидата от "Слуги народа" Андрея Абрамченко отдали более 80% голосов, а за кандидатов в депутаты городского совета от партии власти – более 60%. В городе Покров (Днепропетровская область) действующий городской глава и кандидат от партии "Слуга народа" Александр Шаповал, по последним подсчетам, набрал почти 80% голосов.

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую используют другие политические силы для мобилизации электората. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное – это благосостояние края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление", – акцентировал лидер партии Александр Корниенко.

В общем, после обработки результатов из почти 100% участков, в местных советах всех уровней "Слуга народа" будет иметь почти 7 тысяч депутатов.