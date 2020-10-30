Землетрясение в Греции унесло жизни четырех человек: среди них подростки – видео
На греческом острове Самос в результате обвала дома после землетрясения погибли четыре человека. Среди погибших обнаружили тела двух подростков.
Дети переходили узкую улицу в городе, но из-за подземных толчков стена обвалилась. Об этом сообщает издание The National Herald.
Актуально Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Грецию: есть жертвы и раненые – жуткие видео, фото
Что известно о жертвах землетрясения в Греции
- По информации телеканала ERT-1, погибли юноша и девушка. Им было по 15 и 17 лет.
- Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования родственникам погибших и обещал оказать им всю необходимую помощь.
- Кроме того, по меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Они находятся в госпиталях.
Масштабы разрушений на острове Самос: смотрите видео
Поделиться новостью