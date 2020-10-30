Дети переходили узкую улицу в городе, но из-за подземных толчков стена обвалилась. Об этом сообщает издание The National Herald.

Актуально Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Грецию: есть жертвы и раненые – жуткие видео, фото

Масштабы разрушений на острове Самос: смотрите видео

Обратите внимание! В Эгейском море вблизи побережья Греции и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Подземные толчки ощущали даже в Афинах и Стамбуле. В Греции землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. В частности, разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси.

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