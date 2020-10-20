Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 19 октября в море вблизи Санд Пойнт на Аляске. Жителей прибрежных районов эвакуируют, ведь возникла угроза цунами. Впрочем, регион удален от крупных мест, поэтому специалисты не ожидают значительных негативных последствий.

Скотт Лэнгли из Национального центра предупреждения о цунами рассказал, как пишут в CNN , что пока зафиксировали только волны 1,3 метра высотой. Сейчас специалисты внимательно наблюдают за акваторией в 500-мильной зоне от берега.

Напомним В сентябре мощное землетрясение произошло у российского Иркутска

Само землетрясение произошло 19 октября в 91 километре от города Санд Пойнт на Аляске. Сразу же объявили предупреждение о цунами.

Но поскольку опасная территория сравнительно удаленная от человеческих жилищ, жителям прибрежных районов посоветовали эвакуироваться недалеко. В то же время местные говорят, что ощутили землетрясение сильно.

Я здесь выросла, мы же на линии разломов, поэтому землетрясения здесь – нормальное явление. Но этот был ощутимым, большим,

– сказала врач из Санд Пойнт Лорна Остербак.

Заметим, сейсмологи зафиксировали через час после основного толчка еще несколько афтершоков, и довольно сильных – магнитудой в 5,9 и 5,8.



Эпицентр землетрясения у Алеутских островов и Аляски / Скриншот Google