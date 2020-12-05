Землетрясение у побережья курортной Анталии: видео
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 5 декабря у берегов провинции Анталия, что в Турции. Пока никакой информации о жертвах и пострадавших нет.
О жертвах и разрушения – информации нет
Также официальные источники не сообщают ничего о серьезных разрушениях. Об этом сообщает Jerusalem Post.
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Землетрясение произошло в 15:44 по местному времени в районе Газипаша. Его эпицентр был расположен на глубине более 77 километров.
Так как дома трясло, местные жители были вынуждены выбежать на улицу, несмотря на карантин.
Смотрите видео, как потрясло Анталию:
Главное о мощном землетрясении в Турции:
- В конце октября запад Турции пострадал от мощного землетрясения.
- Подземные толчки ощутили и в Греции.
- Землетрясения присвоили магнитуду 7 баллов.
- На местных пляжах поднялся уровень воды, она сносила все на своем пути.
- Самые масштабные разрушения произошли в Измире.
- Жертвами бедствия стали около 150 человек, более тысячи – пострадали.
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