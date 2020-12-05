Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 5 декабря у берегов провинции Анталия, что в Турции. Пока никакой информации о жертвах и пострадавших нет.

О жертвах и разрушения – информации нет

Также официальные источники не сообщают ничего о серьезных разрушениях. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Землетрясение произошло в 15:44 по местному времени в районе Газипаша. Его эпицентр был расположен на глубине более 77 километров.

Так как дома трясло, местные жители были вынуждены выбежать на улицу, несмотря на карантин.

Смотрите видео, как потрясло Анталию:

Главное о мощном землетрясении в Турции: