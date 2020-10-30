Землетрясение 30 октября, которое произошло в Румынии, ощутили жители Черновцов. Люди сообщают, что просыпались от непонятных толчков, а в домашних сервантах звенело стекло.

В ночь с 29 на 30 октября на территории плато Бырлад (на востоке Румынии) произошла серия землетрясений, которые почувствовали и в Черновцах. Об этом заявил украинский сейсмолог Андрей Николаев, сообщает АСС.

Обратите внимание Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Грецию: есть жертвы и раненые – жуткие видео, фото

Что еще сказал сейсмолог

Люди почувствовали последнее землетрясение, которое было самым сильным. Его магнитуда составляла 4,4.

Магнитуда самого сильного толчка – 4,4. Перед ним были еще два магнитудой 2,1 и 2,9. Достаточно серьезный толчок в пределах 3 почувствовали в Румынии. Один местный житель, который был недалеко в Яссах, писал, что за 15 секунд до толчка проснулись попугаи в клетках и начали летать,

– подчеркнул Николаев.

Он также опроверг информацию, что землетрясение произошло якобы на территории Карпат. По словам Николаева, толчки произошли между городами Яссы и Бакэу вблизи границы с Молдовой.

Что известно о последствиях землетрясения в Черновцах

До Черновцов толчки докатились в 00: 40.

Люди написали в сети, что среди ночи почувствовали непонятные толчки. В частности, один из жителей отметил, что "лежал в постели, легкий толчок почувствовал". Одновременно зазвенело стекло в сервантах.

Пострадавших в результате землетрясения среди жителей Черновцов нет.



Какие страны почувствовали последствия землетрясения в Румынии / Скриншот