В результате сильного землетрясения в Эгейском море у берегов Турции погибли 4 человека. Еще 150 пострадали. Больницы в турецком Измире переполнены ранеными.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в Измирском районе обрушились десятки зданий, под завалами которых могут находиться люди. Об этом сообщает издание Anadolu.

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Пока о точном количестве погибших и пострадавших говорить рано, подчеркнул чиновник.

Люди в отчаянии разбирают обломки разрушенных домов, чтобы спасти тех, кто оказался под завалами.

Более 70 человек спасатели уже вытащили из-под завалов.

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