В Румынии произошли несколько мощных землетрясений, одно из них почувствовали в Черновцах
В ночь на 30 октября Румыния пострадала от серии землетрясении. Черновицкий сейсмолог Андрей Николаев заявил, что толчки произошли в зоне плато Бырлад.
Подземные толчки почувствовали даже жители Черновцов. Об этом сообщает местное издание "АСС".
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По информации черновицкого сейсмолога Андрея Николаева, эпицентр землетрясения располагался между городами Яссы и Бакэу.
Это фактически на границе с Молдовой. Очаг был на глубине 8 километров, то есть в пределах земной коры,
– сказал ученый.
Последнее из серии землетрясений был самым сильным, поэтому именно его почувствовали люди. Магнитуда сильнейшего толчка составляла 4,4. Предыдущие два толчка имели магнитуду 2,1 и 2,9.
Город Яссы, ставший эпицентром землетрясения: карта
Толчок почувствовали в Черновцах: что об этом известно
Жители Черновцов в разных районах города могли почувствовать землетрясение в 00:40. Оно было силой от 2 до 3 баллов по 12-балльной шкале. Горожанам это не нанесло никакого вреда.
Землетрясения в разных частях мира
За последние несколько дней появилось немало сообщений о подземных толчках:
- Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 19 октября в море близ Санд Пойнт на Аляске. Жителей прибрежных районов эвакуируют, ведь возникла угроза цунами.
- Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции. Эпицентр стихии был в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. В то же время в Греции также ощутили сильные подземные толчки. Это спровоцировало цунами, которое накрыло турецкие города Сеферихисар и Измир.
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