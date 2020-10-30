В ночь на 30 октября Румыния пострадала от серии землетрясении. Черновицкий сейсмолог Андрей Николаев заявил, что толчки произошли в зоне плато Бырлад.

Подземные толчки почувствовали даже жители Черновцов. Об этом сообщает местное издание "АСС".

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По информации черновицкого сейсмолога Андрея Николаева, эпицентр землетрясения располагался между городами Яссы и Бакэу.

Это фактически на границе с Молдовой. Очаг был на глубине 8 километров, то есть в пределах земной коры,

– сказал ученый.

Последнее из серии землетрясений был самым сильным, поэтому именно его почувствовали люди. Магнитуда сильнейшего толчка составляла 4,4. Предыдущие два толчка имели магнитуду 2,1 и 2,9.

Город Яссы, ставший эпицентром землетрясения: карта

Толчок почувствовали в Черновцах: что об этом известно

Жители Черновцов в разных районах города могли почувствовать землетрясение в 00:40. Оно было силой от 2 до 3 баллов по 12-балльной шкале. Горожанам это не нанесло никакого вреда.

Землетрясения в разных частях мира

За последние несколько дней появилось немало сообщений о подземных толчках: