Землетрясения в Турции и Греции: НАТО и ЕС готовы помочь на фоне обострения отношений
НАТО и Евросоюз выразили готовность оказать помощь Турции и Греции. Обе страны уже сильно пострадали, он разрушительного землетрясения в Эгейском море 30 октября. Такие заявления прозвучали после значительного ухудшения отношений между Турцией и ЕС из-за убийства учителя под Парижем.
Заявление НАТО о помощи Турции и Греции
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее сообщение появилось на его твиттер-странице.
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"Меня глубоко огорчили сообщения о землетрясении в Эгейском море. Мои мысли – с теми, кто пострадал. НАТО выражает готовность помочь нашим союзникам – Греции и Турции", – отметил он.
Какой будет эта помощь, Столтенберг не сообщил.
Что говорят в ЕС о землетрясениях в Турции и Греции
Готовность оказать помощь также выразила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также выразила сожаление по поводу инцидента.
"Мы следим за ситуацией и готовы помочь всеми возможными способами", – отметила фон дер Ляйен.
Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, со своей стороны, подтвердил готовность ЕС оказать помощь Анкаре и Афинам. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией, подчеркнув, что внимательно следит за ситуацией.
Наши мысли – со всеми людьми в Турции и Греции, которые пострадали от страшного землетрясения в Эгейском море. Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизнь. ЕС предложил помощь, и я – готов поддержать все усилия,
– заявил Боррель.
В то же время и во Франции также предложили помощь Турции и Греции в связи с землетрясением. По словам главы французского МВД Жана-Ива Ле Дриана, они находятся в полной солидарности с населением Турции и Греции и готовы мобилизоваться.
Интересный момент
- Предложения о помощи прозвучали на фоне обострения отношений ЕС с Турцией из-за убийства во Франции чеченским радикалом учителя. Последний, в свою очередь, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда с сатирического журнала "Charlie Hebdo" как пример свободы выражения мысли.
- В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства, и тщательно контролировать источники финансирования мечетей.
- После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье, призвав мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары.
- В Париже и Брюсселе признали эти высказывания оскорбительными.
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Головнее о землетрясении в Турции и Греции
- Эпицентр землетрясения находился в Эгейском море у берегов Турции (провинция Измир). Его магнитуда составила 6,6. В то же время Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) присвоил землетрясению магнитуду 7 баллов.
- По официальным данным, в настоящее время известно о как минимум шести погибших и 607 раненых. В то же время более 70 человек спасатели уже извлекли из-под завалов.
- В целом землетрясение разрушило не менее 20 домов, и многие продолжают находиться под завалами.
- Сильные подземные толчки ощущали не только в Турции, но и в Греции. Здесь землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. Стихия здесь унесла жизни как минимум четырех человек: погибли юноша и девушка.
- Кроме того, по меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Они находятся в госпиталях.
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