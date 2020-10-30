НАТО и Евросоюз выразили готовность оказать помощь Турции и Греции. Обе страны уже сильно пострадали, он разрушительного землетрясения в Эгейском море 30 октября. Такие заявления прозвучали после значительного ухудшения отношений между Турцией и ЕС из-за убийства учителя под Парижем.

Заявление НАТО о помощи Турции и Греции

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее сообщение появилось на его твиттер-странице.

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"Меня глубоко огорчили сообщения о землетрясении в Эгейском море. Мои мысли – с теми, кто пострадал. НАТО выражает готовность помочь нашим союзникам – Греции и Турции", – отметил он.

Какой будет эта помощь, Столтенберг не сообщил.

I am deeply saddened by the reports from the earthquake in the #Aegean. My thoughts go to all those affected. #NATO stands ready to help our Allies Greece and Turkey. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 30, 2020

Что говорят в ЕС о землетрясениях в Турции и Греции

Готовность оказать помощь также выразила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также выразила сожаление по поводу инцидента.

"Мы следим за ситуацией и готовы помочь всеми возможными способами", – отметила фон дер Ляйен.

My thoughts are with Greece and Turkey.



We are following the situation and we stand ready to help, in all possible ways. https://t.co/aQlxLGxUf8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2020

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, со своей стороны, подтвердил готовность ЕС оказать помощь Анкаре и Афинам. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией, подчеркнув, что внимательно следит за ситуацией.

Наши мысли – со всеми людьми в Турции и Греции, которые пострадали от страшного землетрясения в Эгейском море. Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизнь. ЕС предложил помощь, и я – готов поддержать все усилия,

– заявил Боррель.

Our thoughts are with all people affected by the heavy earthquake in the Aegean, in Turkey and in Greece, sending my deepest condolences to the families and friends of those who have lost their lives. EU has offered assistance and is ready to support all efforts. #izmir — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2020

В то же время и во Франции также предложили помощь Турции и Греции в связи с землетрясением. По словам главы французского МВД Жана-Ива Ле Дриана, они находятся в полной солидарности с населением Турции и Греции и готовы мобилизоваться.

Un puissant séisme a frappé la Turquie et plusieurs îles grecques en mer Egée. Pleine solidarité avec les populations grecques et turques. Nous sommes à leurs côtés et prêts à nous mobiliser pour les aider. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 30, 2020

Интересный момент

Предложения о помощи прозвучали на фоне обострения отношений ЕС с Турцией из-за убийства во Франции чеченским радикалом учителя. Последний, в свою очередь, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда с сатирического журнала "Charlie Hebdo" как пример свободы выражения мысли.

В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства, и тщательно контролировать источники финансирования мечетей.

После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье, призвав мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары.

В Париже и Брюсселе признали эти высказывания оскорбительными.

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