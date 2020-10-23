Украина не справится без транша, который обещает МВФ. В то же время выполнять требования, поставленные им, украинское правительство не хочет. Более того, государственный бюджет на 2021 год является слишком большим, МВФ просто не допустит этого. Однако нардепы якобы сокращать расходы не собираются.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк объяснил, что он пытается думать оптимистично и очень надеется, что Украина все же получит транш МВФ. Однако в эфире 24 канала он заявил, что не видит ни одного шага со стороны власти, который бы подтверждал, что правительство работает для достижения этой цели.

Интересно Почему не принимают госбюджет-2021: объяснения депутатов

"Бюджет, который подали в ВР на следующий год – слишком раздут. Его в таком виде не пропустит МВФ. А нардепы, мои коллеги, не любят сокращать бюджет. Они наоборот своими "хотелками" его бы раздували", – пояснил Железняк.

Он отметил, что нет сценария, при котором Кабмин мог бы справиться с проблемами бюджета без транша МВФ. У правительства, по мнению нардепа, есть 2 простые альтернативы:

прекратить нарушать все обязательства и получить транш МВФ;

печатать деньги, а в то же время ждать коллапса системы.

Правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября 2020 года. Читайте об основных показателях бюджета.

Как решить проблему с бюджетом на 2021 год

По словам Железняка, единственный выход из этой проблемы – чтобы нардепы прекратили делать глупости. "Они создали проблему с МВФ сами. Это та история, когда сами создали проблему, а потом сами якобы героически ее решат", – подчеркнул нардеп.

Железняк назвал шаги, которые нужно сделать, чтобы получить транш:

остановить нардепов, чтобы те не разрушали антикоррупционную систему;

сократить нормальный дефицит бюджета, чтобы не закладывать "раздутых" расходов;

принять те изменения, которые требует от Украины МВФ, они достаточно просты.



Что предусматривает госбюджет-2021 / инфографика 24 канала