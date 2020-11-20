От COVID-19 ушла из жизни жена экс-президента Армении Рита Саргсян
Жена экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян 20 ноября умерла от коронавируса. Ей было 58 лет.
Экс-первую леди сперва спасали в Армении, а затем отправили на лечение за границу. О смерти Саргсян рассказали в офисе экс-президента, сообщает Aysor.am.
Заметьте А вдруг коронавирус: Путин едва остановил приступ кашля во время совещания – эпичное видео
Жена экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян умерла сегодня на 58-м году жизни. Об этом сообщает офис экс-президента, выразив соболезнования Сержу Саргсяну, его семье, родным и близким,
– говорится в сообщении.
Перед смертью Саргсян более 2 недель находились в реанимации. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти.
Что известно о коронавирусе в Армении
- С начала пандемии COVID-19 в Армении зафиксировали 122 тысячи заражений.
- Выздоровели – 88 388 человек. Умерли – более 180 человек.
Поделиться новостью