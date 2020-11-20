Жена экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян 20 ноября умерла от коронавируса. Ей было 58 лет.

Экс-первую леди сперва спасали в Армении, а затем отправили на лечение за границу. О смерти Саргсян рассказали в офисе экс-президента, сообщает Aysor.am.

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Жена экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян умерла сегодня на 58-м году жизни. Об этом сообщает офис экс-президента, выразив соболезнования Сержу Саргсяну, его семье, родным и близким,

– говорится в сообщении.

Перед смертью Саргсян более 2 недель находились в реанимации. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти.

Обратите внимание! Рита и Серж Саргсяны состояли в браке с 1983 года. У них есть 2 дочери. Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 до 2018 года.

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