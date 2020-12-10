Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс является важным свидетелем по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Он был бывшим чеченским полевым командиром.

В день своего убийства Хангошвили планировал встречу с Рулофс в Берлине. Об этом сообщает DW.

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Однако немецким следователям не удалось убедить Рулофс прибыть в Берлин для дачи показаний. Они допросили женщину в формате телефонного разговора.

Обратите внимание! Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в центре Берлина. Мужчина как раз направлялся на молитву в мечеть. Киллер выстрелил в Хангошвили несколько раз, попав мужчине в голову и плечо.

Кто такой Хангошвили