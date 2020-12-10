Жена Саакашвили является свидетелем по резонансному делу об убийстве чеченского командира
Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс является важным свидетелем по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Он был бывшим чеченским полевым командиром.
В день своего убийства Хангошвили планировал встречу с Рулофс в Берлине. Об этом сообщает DW.
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Однако немецким следователям не удалось убедить Рулофс прибыть в Берлин для дачи показаний. Они допросили женщину в формате телефонного разговора.
Кто такой Хангошвили
- Хангошвили был родом из Грузии.
- Полевой командир во время Второй чеченской войны.
- Российские власти объявили его в розыск. Мужчину обвиняли в терроризме.
- В 2015 году в Грузии на него совершили покушение. Однако тогда Хангошвили выжил.
- После покушения он уехал в Германию.
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