Двое пострадавших от ужасного наезда в Харькове – до сих пор в больнице. Женщина, которую на островке безопасности сбила машина, находится в коме, а ребенку собрали четверть миллиона на реабилитацию.

ДТП произошло в субботу 7 ноября, тогда машина влетела в 4 пешеходов на одном из центральных проспектов. Подробнее о состоянии пострадавших – в сюжете 24 канала.

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Перед ДТП люди переходили через дорогу, в частности бабушка, отец с сыном и еще одна сторонняя женщина, которая с момента наезда находится в коме. Она ни разу не пришла в себя, в то же время врачи не дают прогнозов относительно ее состояния.

Аварию отсняли уличные камеры – бабушка обнимала ребенка, а уже через секунду в людей врезалась машина. Заместитель главного врача Харьковской больницы неотложной помощи Елена Полещук сообщила, что у пациентки тяжелая черепно-мозговая травма, ее состояние крайне тяжелое.

Она пострадала больше всех и был госпитализирована в реанимационное отделение. Ее состояние оценивали крайне тяжелым как на момент госпитализации, так и сейчас,

– рассказала Елена Полещук.



Аварию отсняли уличные камеры / Скриншот из видео

Что известно о пострадавшей

Правоохранители не сразу установили личность сбитой, поэтому адвокаты пока не могут представлять ее интересы в суде. В то же время семьей взялись заниматься бесплатно.

Адвокат пострадавшей семьи Игорь Черняк отметил, что пока не удалось связаться с родственниками женщины или уполномоченными представителями. По неофициальной информации, ее родственники погибли в результате ДТП, речь идет о мужчине и о сыне – однако соответствующая информация еще не подтверждена, сказал адвокат.

Адвокат отметил, что не удалось связаться с родственниками женщины / Скриншот с видео

Каково состояние пострадавшего мальчика

В больнице также остался и сбитый мальчик. На следующий день после ДТП Артему исполнилось 10 – свой новый год жизни встретил в реанимации. Заместитель главного врача Харьковской больницы неотложной помощи Елена Полещук рассказала, что у него обнаружили перелом двух нижних и верхней конечности.

Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Его госпитализировали в реанимационное отделение, а сейчас согласовали перевод в профильный детский стационар,

– сказала заместитель главного врача.

Пострадавших лечат за счет города, а на реабилитацию ребенка деньги собрали после поста в соцсетях. Неравнодушные собрали четверть миллиона гривен – минимум столько понадобится на то, чтобы ребенок снова начал ходить.

Где находится виновник ДТП

За рулем автомобиля находился Али Хэнди, бывший харьковский студент из Египта. Как сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк, со стороны виновного никаких предложений о помощи семье или женщине, которая находится в коме, не поступало.

Иностранец будет ожидать суда в СИЗО, свою вину он признал, но утверждает, что трагедия произошла, когда его автомобиль ударила другая машина. Как известно, у него – более 20 дорожных нарушений и сейчас он находится под судебной залогом за нападение с ножом.



Иностранец будет жидать суда в СИЗО / Скриншот с видео

