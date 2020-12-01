Писатели и сценаристы кино сделали из пиратов отчаянных ребят – настоящих головорезов. Из античности и до наших дней пираты терроризируют глубокие воды и, налетая тайфуном, грабят тех, кто не успел спрятаться или убежать. Однако главные хулиганы водоемов никогда слишком не полагались на грубую силу и не стремились перебить всех на захваченном корабле.

Главная цель всех пиратов – деньги, то есть любая вещь, которую можно обменять на них, или что-то полезное. Подробнее о пиратах – в программе "Боги войны" на 24 канале.

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Стратегия пиратов

Все выглядело просто, быстро грабили неких "туристов" или "перевозчиков" и сбывали наворованное на ближайшей суше. Такая нехитрая стратегия была и остается основной в арсенале большинства пиратов. Как известно, пиратство зародилось в те же времена, что и мореходство. В давние времена профессии морской торговец и пират – были одним и тем же определением.

В античности грозы глубоких вод не стеснялись нападать еще и на прибрежные поселения. Они забирали продукты и брали в плен людей, которых потом продавали в рабство. В конце концов с развитием цивилизации пираты все же выплыли за рамки закона и общепринятых норм – их стали считать преступниками, а не только морскими предпринимателями. Однако от этого их жизнь не ухудшилась, желающих стать пиратами не уменьшилось. Опасность и жизнь на волнах привлекали многих.

Почему становились пиратами

В морские разбойники шли не только ярые головорезы. Часть пиратов в глубокие воды убегала от принудительной службы, безработицы или правосудия. Интересно, что много парней, которых силой тянули служить в те же воды, на флот – в конце выбирали корабли-разбойники.

Даже во всегда элитную крутую британскую морскую армию парней идти заставляли, а не приглашали, что вызывало определенное сопротивление. В то же время платили там меньше, чем могли предложить пираты. Выбор очевиден, если добавить к этому свободу действий и так называемый гибкий график.



В морские разбойники шли не только ярые головорезы / Скриншот с видео

Миф о поисках сокровищ

Большинство фильмов и сериалов описывают жизнь пиратов так, будто они только плывут по ветру в поисках золота. На самом деле морские бандиты никогда не охотились именно на золото или какие-то таинственные легендарные сокровища – это все миф, который пиратам приписали писатели и режиссеры. На самом деле эти парни хватали все, что плохо лежит или всех, кто не успел убежать. Работорговля издавна была одним из главных дел соответствующего "бизнеса".



Морские бандиты никогда не охотились именно на золото / Скриншот с видео

Поэтому в большинстве пираты были не такими кровожадными и безжалостными, как их изображают на больших экранах. Все прозаично: чем меньше людей они убивали – тем больше смогли продать или использовать в качестве собственных рабов на корабле. Также это было более выгодно, чем тратить пули или пачкать оружие. Однако пиратство является опасным делом, поэтому и лишних любезностей от этих парней также ждать бесполезно.

Чаще всего пираты подплывали к какому-то кораблю, что-то грозно кричали, поднимали страшные паруса и делали несколько предупредительных выстрелов, в воздух. Обычно, этого хватало, чтобы жертвы испугались и отдали все, что попросят нападающие.

Часто удавалось откупиться четвертью имущества на судне, а вот если пираты вдруг встречали кого-то вооруженного – делали ноги. Вступать в открытые бои или перестрелки они не любили. Лучшим решением для них было избежать конфликта и уплыть искать какую-то более слабую и пугливую добычу.



У пиратов были маленькие, но быстрые суда / Скриншот с видео

Корабли у пиратов всегда были одними из самых быстрых, только в фильмах морские грабители рассекали по волнам на огромных галеонах. В жизни им хватало маленьких, но быстрых судов.

На соответствующих шхунах трудно было кого-то протаранить, зато легко можно убежать с награбленным. Однако грозные паруса пираты действительно любили, фирменным "Веселым Роджером" не ограничивались, там могли быть и песчаные часы, и сабля, копье или еще что-то грозное.

Легенды о морских разбойниках

Во все времена своего существования пираты четко понимали, что репутация играет им на руку. Они старательно поддерживали реноме безжалостных и смертоносных. Так называемый шторм, встреча с которым в глубоких водах была настоящим кошмаром для любого моряка. Поэтому пираты не только не развеивали мифы о себе, а наоборот – старательно подогревали интерес к собственным персонам. Нередко они даже придумывали удивительные, почти мистические истории.

О морских разбойниках есть столько ярких, но не очень реалистичных легенд. Самая известная, пожалуй, об Эдварде Тиче по прозвищу "Черная Борода". Этот легендарный британец был грозой Карибского моря в восемнадцатом веке. В начале своей "карьеры" он активно нападал на французов, с которыми англичане тогда воевали.



Легендарный британец был грозой Карибского моря / Скриншот с видео

На родине Тича до сих пор считают едва ли не национальным героем, но в те времена британское правление не оценило стараний Эдварда и других пиратов роты, них начали активную борьбу. Тич не захотел сдаваться в руки правосудию, стал "Черной Бородой" и превратился в одного из самых известных пиратов всех времен. Эдвард и его банда на корабле "Месть королевы Анны" рассекали по волнам лишь несколько лет, зато очень успешно. Попутный ветер занес команду аж до берегов США.

К слову. В Южной Каролине "Черная Борода" захватил 9 кораблей, самых влиятельных пассажиров он взял в заложники и получил огромный выкуп. Из-за этого он разозлил тамошнюю власть, которая объявила вознаграждение за его голову.

Эдвард Тич погиб как и подобает пирату – в морском бою. Историки опровергают большинство мифов о "Черной Бороде", в частности о том, что он был сумасшедшим и чрезвычайно жестоким. Самой реальной является легенда о том, что у капитана было 14 жен – церемонии бракосочетания на корабле "Месть королевы Анны" бывали нередко.

В общем судна пиратов были как будто отдельным государством, ведь именно там парням приходилось находиться часть года. Поэтому вполне логично, что у каждой бригады была своя конституция – Кодекс поведения. Нередко правила были очень жесткими, под запрет попадали:

азартные игры,

алкоголь,

драки,

пытки пленных.

Однако жизнь пиратов нельзя назвать демократической. Если капитан слишком наглел, то никакого импичмента не было, вместе с тем команда выбрасывала тирана за борт.

Медицина на кораблях

А вот медицина на кораблях действенной не была, лекарства на судах были на вес золота. Нередко пираты получали выкупы за пленных именно медикаментами. Поэтому роль врача часто выполнял кок – повар.

► Самой популярной операцией на судах под грозными парусами была ампутация. Поэтому пираты без ноги, руки или глаза – это не только стереотип, но и правда. Однако парни без конечностей не могли быть полноценными членами банды, поэтому им выдавали финансовую компенсацию и отправляли на заслуженную пенсию. Иногда на полставки оставить могли пирата без руки, но крюков вместо пальцев моряки себе не приделывали, это художественный вымысел режиссеров.

► В то же время повязки на глаз – правда, чаще их использовали, чтобы приучить орган зрения к темноте, становилось очень полезным в трюмах. Также пираты действительно носили серьги, украшения были гарантией, что владельца будет за что достойно похоронить в случае внезапной смерти.

► Попугаи на кораблях появились в начале 18-го века. Однако не на плечах пиратов, а в клетках на продажу. А вот котов короли глубоких вод ценили, ведь эти животные уничтожали крыс и их считали "фартовыми".

Женщины на кораблях

Во фразу "женщина на корабле – это к беде" пираты не верили. Наоборот, иногда барышни даже становились главными на судне. Самой успешной среди капитанов-женщин была китаянка Чженг Ши, которая работала проституткой в ​​борделе. Она влюбила в себя одного из главных пиратов Азии Чженга И он взял ее замуж и забрал на корабль.



Во фразу "женщина на корабле – это к беде" пираты не верили / Скриншот с видео

Через несколько лет капитан умер, а его жена взяла управление бизнесом в свои руки. Она разработала жесткий свод правил для подчиненных. Чженг Ши контролировала все Южно-Китайское море, ее флот состоял из более 1,5 тысячи кораблей.

К теме. Мощная династия Цинь, правившая в начале 19-го века так и не смогла справиться с королевой пиратов. Наконец, стороны заключили мир, а Чженг Ши не только получила амнистию, но и сохранила все свои богатства и умерла в роскоши.

Знаменитыми стали Энн Бонни и Мэри Рид – девушки из хороших состоятельных семей отказывались хоть в чем-то уступать мужчинам. Дрались и пили наравне с сильным полом. Мэри почти всю свою жизнь притворялась парнем, никто кроме Энн ее не раскусил. Также много других женщин в разные времена истории доказывали, что пиратство – профессия обоих полов, в частности:

Мари-Анна Божья Воля,

Грейс О'Мэлли,

Рейчел Уолл,

Саидда Аль-Хурра.

Пираты никогда не были самыми вооруженными или мощными в глубоких водах, они брали скоростью, хитростью и отвагой. Даже крутые флоты часто не могли ничего поделать с бесстрашными разбойниками.

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Во времена высокотехнологичного вооружения пиратские лодки до сих пор терроризируют моря и океаны. Самыми известными, пожалуй, являются сомалийские разбойники, которые захватывали и украинских моряков. Правда, за последние несколько лет они притихли, но горячие опасные точки в водах до сих пор остаются. Неизвестно чего в открытой воде капитаны кораблей боятся больше – шторма или пиратов.