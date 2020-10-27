В Житомире женщина, держа за задние лапы щенка, свесила его из окна многоэтажки головой вниз. Впоследствии владелица животного несколько раз сильно трясла им. Собака в это время неистово скулила от боли и сопротивлялась.

Соседи женщины говорят, что животное уже немало пережило, потому что женщина и раньше издевалась над песиком. Владелица животного, по их словам, часто злоупотребляет алкоголем. Зоозащитники же отмечают, что ее непременно надо наказать должным образом. Об этом сообщает местное издание "Житомир Инфо".

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Сердце холодеет от увиденного, а она это делает своими руками,

– написала автор публикации.

Смотрите видео издевательств над щенком в Житомире:

Что теперь будет со щенком

После огласки волонтеры приехали на место, узнали номер квартиры и вызвали полицию. Дверь открыл мужчина, который назвался владельцем квартиры. Сперва он опровергал все обвинения, но через несколько минут признался, что "хозяева" якобы так хотели напугать животное.

Впоследствии в помещение зашли правоохранители и обнаружили там женщину, которая держала на руках щенка. Она утверждала, что собака якобы сама вылезла в окно.

Песика уже забрали волонтеры, которые повезли его на осмотр в ветеринарную клинику. Результаты должны передать в правоохранительные органы.



Песика забрали волонтеры / Фото "Житомир Инфо"



В квартире нашли биту, от которой, возможно, страдала и собака / Фото "Житомир Инфо"

Обратите внимание! Закон о жестоком обращении с животными, в частности, запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению с ними. Наказывается преступление ограничением свободы до трех лет.



Если те же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет. Между тем если они совершены по отношению к нескольким животным, группой лиц или с особой жестокостью, то наказанием является заключение на срок от 5 до 8 лет.

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