Более двух десятилетий назад – 31 октября 2000 года Совет безопасности ООН принял Резолюцию 1325. Она называется "Женщины. Мир. Безопасность". Это первый международный документ, который поднял проблему влияния конфликтов на женщин. С тех пор мир, и такие организации как НАТО, приложили немало усилий для становления гендерного равенства.

Все больше женщин привлекают к политическим и военным процессам. Впрочем, окончательно гендерного баланса пока не достигло ни одно государство мира. Как защитить права женщин и усилить их роль в обеспечении мира – обсуждали участники виртуального диалога НАТО. Все самое интересное с гендерной конференции – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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В событии приняли участие более 450 участников. Дискутировали прежде всего о влиянии гендерного равенства на безопасность в будущем.

"Резолюция повлияла на весь мир. Она изменила курс дискуссий о безопасности. Она изменила НАТО", – рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что мир меняется, а вместе с ним трансформируется и Альянс. Именно в способности НАТО адаптироваться к новым условиям и угрозе заключается его сила. Ведь как современная и самая мощная организация по безопасности в мире Североатлантический альянс защищает всех своих граждан – независимо от пола.

Гарантии нашей безопасности и защита фундаментальных ценностей, которые являются залогом мирового порядка – наше общее дело. Все 30 союзников НАТО и впредь будут способствовать становлению гендерного равенства,

– отметил Йенс Столтенберг.

4 основные принципы Резолюции гарантируют:

женщинам участие и представительство во всех сферах общественной жизни;

защиту их прав во время конфликтов;

предотвращение всех форм насилия;

помощь в реабилитации.

Об этих же мерах напомнили и участники конференции.

"От места и безопасности женщин зависит устойчивость и безопасность наций", – рассказал исполнительный директор Института по проблемам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета Меланн Вервер.

Отношение к женщинам в Альянсе

Достижение гендерного равенства во всех сферах – один из приоритетов НАТО. От политики до стратегического планирования, от проблем образования до участия в военных операциях – Альянс расширяет участие женщин на всех уровнях. 8 стран НАТО имеют амбасадорок, еще 7 – женщин-министров обороны. Женщины в Альянсе имеют те же права, что и мужчины. Однако полноценный гендерный баланс пока не достигнут.

"В течение десятилетий Альянс работал над уменьшением препятствий для женщин в области безопасности. На сегодня вовлеченность женщин в вооруженных силах союзников составляет 12%. Это еще очень низкий показатель. Но это вдвое больше, чем было 20 лет назад", – сказал генсек НАТО.



Йенс Столтенберг / Фото Getty images

Женщины в странах НАТО могут занимать и любые военные должности, для них открыт путь к карьерной лестнице в секторе обороны.

"Наши вооруженные силы нуждаются в лучших военных. Мы не можем позволить себе игнорировать навыки половины нашего населения. Пилоты, моряки, инженеры или специалисты по кибербезопасности – женщины играют важную роль в национальной обороне", – отметил Столтенберг.

Обо всех сложностях покорения вершин в секторе безопасности рассказала и министр обороны Северной Македонии. Радмила Шекеринская прошла тернистый путь от рядового политика до премьер-министра государства. А в 2017 году возглавила Министерство обороны Северной Македонии.

Меня воспитывали очень сильная мать и очень уверенный отец, поэтому я верила в равенство первые 20 лет своей жизни. И только увидев реальную картину в своей стране, я поняла важность всех этих дискуссий о гендерном балансе

– пояснила Радмила Шекеринская.

Мир является необходимым условием для гарантий здоровья, равенства и безопасности. Впрочем, сегодня более 2 миллиардов человек живут в зоне конфликта. В этих странах женщины вынуждены прилагать больше усилий, чтобы бороться за свои права. Они продолжают отстаивать их даже в условиях пандемии. Однако, как и раньше, остаются на скамейке запасных.

Роль женщины в конфликте

В течение сотен веков женщин воспринимали исключительно как жертв или пострадавших конфликтов. Ведь в условиях войны – именно они оказываются в уязвимом положении, больше всего страдают от сексуального насилия и пыток.

В то же время женщины способны играть роль лидеров в урегулировании конфликтов. Мировой опыт доказывает – их усилия увеличивают шансы на заключение мирного соглашения. Несмотря на это женщины обычно не участвуют в процессах официальных переговоров – ни как медиаторы, ни как подписанты мирных соглашений.

"Женщины усилиями в собственных семьях, общинах, организациях предотвращают конфликты. Они могут быть критиками, участницами переговоров, посредницами между органами государственной власти и обществом", – руководительница Министерства обороны Северной Македонии.

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Гендерные подходы должны не только отражать интересы и потребности женщин, но и обеспечивать их лидерство, необходимое, чтобы преодолевать угрозы – и не только военные. В частности, женщины активно участвуют в научных исследованиях об изменениях климата, в борьбе в защиту природы, информируют общество об угрозах планете.

Сегодня женщины играют важную роль не только в предотвращении конфликтов. Они на передовой фронта борьбы с изменениями климата,

– рассказал исполнительный директор Института по проблемам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета.

Сейчас НАТО не только способствует гендерному балансу в странах союзников, но и помогает развиваться в этом направлении партнерам.

"Мы делимся опытом и формируем взаимопонимание с партнерами со всего мира. От ООН до Африканского союза, от Грузии до Иордании и от Швеции до Новой Зеландии", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Привлекая женщин к становлению мира в зоне конфликта, Альянс усиливает способность местных политических и вооруженных сил. В 2019 году миссию НАТО в Ираке возглавила бригадный генерал из Канады Дженни Кариньян. Многие женщины вовлечены и к становлению мира в Афганистане.

Цели НАТО до 2030 года

И в дальнейшем прилагать усилия и достигать гендерного равенства во всех сферах жизни – одна из целей НАТО до 2030 года.

Мое видение НАТО-2030 базируется на 3-х приоритетах. Убедиться, что Альянс остается сильным военно, крепнет политически и применяет глобальный подход. Наши усилия в отношении женщин, мира и безопасности имеют важный вклад в каждую из этих сфер,

– отметил Столтенберг.

Именно поэтому генеральный секретарь НАТО в очередной раз призвал союзников активнее привлекать женщин в ряды Вооруженных сил и к решению стратегических для страны вопросов.

Женщины сейчас находятся на передовой борьбы за мир в разных уголках мира. Хотя до сих пор вынуждены преодолевать барьеры на пути к защите своих прав. Привлечение женщин к процессам становления мира и безопасности, несомненно, поможет предотвратить конфликты и укрепить оборону государств.

Несмотря на пандемию военные НАТО продолжают совершенствовать свое боевое мастерство – больше об этом смотрите в программе.