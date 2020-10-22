Женское движение партии" За майбутнє " передало сегодня в Офис президента полмиллиона подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

В партийной организации заявляют, что Украина до сих пор не готова к эпидемии COVID-19, несмотря на то, что у Министерства здравоохранения было для этого полгода и достаточно финансирования.

"Все специалисты – ученые, инфекционисты, врачи и даже политики – предупреждали: осенью нас ждет мощная волна коронавируса. Они буквально кричали: надо к ней готовиться! Когда сформировали фонд для противодействия COVID-19, была надежда, что власть правильно распределит ресурсы. Но из почти 65 млрд грн, более половины ушло на строительство и ремонт дорог", – заявила во время акции лидер Женского движения партии "За майбутнє" Ирина Суслова.

Женское движение политсилы обратилось непосредственно к лидеру правящей партии президенту Зеленскому.

"Пан президент, помните, на вас – самая большая ответственность. Потому что "Степановы" приходят и уходят, а глава государства отвечает перед своим народом и перед будущими поколениями. Мы хотим, чтобы вы знали правду! Мы хотим, чтобы вы определились, с кем вы: с Украиной или с министром Степановым? Если с Украиной, то уже сегодня-завтра этот министр должен уйти в отставку!" – заявила Суслова.

Напомним: накануне лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица заявил, что правительство не сделало ничего, чтобы защитить людей от коронавируса. Поэтому политсила потребует от президента отставки Степанова и передаст Зеленскому собранные за отставку министра подписи.

"Мы должны делать выводы и в отношении правительства, и касательно Министерства здравоохранения. Наша партия собрала полмиллиона подписей за отставку руководителя Минздрава. Из-за их бездействия умирают украинцы! И они должны отвечать!" – сказал Палица во вторник с парламентской трибуны.

Обращение и подписи под ним официально передали президенту и получили регистрационный номер входящей корреспонденции в ОП. В партии считают, что президент Зеленский теперь обязан отреагировать на это обращение.