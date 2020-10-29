"Страшно": жертва полицейских-насильников в Кагарлыке напугана решением суда
Жертва изнасилования в полицейском участке Кагарлыка прокомментировала решение, которое суд вынес в отношении одного из подозреваемых. Женщина рассказала, что ей страшно.
Девушка, ставшая жертвой изнасилования, рассказала ТСН о страхе, который испытывает после последнего решения суда.
Читайте также Адвокат жертвы изнасилования в Кагарлыке предполагает, что подозреваемых освободят из-под стражи
Неля прокомментировала то, что одного из фигурантов дела – Ярослава Леваднюка – отпустили под домашний арест.
Она боится, что после того, как он вышел на свободу, могут выпустить и главных ее мучителей – Николая Кузива и Сергея Сулиму.
Вот и страшно, что выпустили. Сегодня выпустили его, завтра выпустят еще Кузива или Сулиму... это из-за того и страшно,
– поделилась Неля.
Сейчас Сулима и Кузив находятся в СИЗО. Именно их подозревают в избиении и изнасиловании Нели. А вот Леваднюк, как говорится в материалах следствия, удерживал девушку за руки во время надругательства.
К слову, суд свое решение с обоснованием еще не обнародовал. Пока неизвестно, почему выпустили из-под стражи Леваднюка.
Главное об изнасиловании в Кагарлыке
- 24 мая 2020 года в Кагарлыкском отделе полиции двое милиционеров избили и изнасиловали 26-летнюю женщину.
- На следующий день задержали двух подозреваемых правоохранителей – Николая Кузива и Сергея Сулиму.
- Им избрали меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей на 60 дней.
- Подозреваемые не признают свою вину.
- 27 октября Левандюка отпустили из-под стражи.