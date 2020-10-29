Жертва изнасилования в полицейском участке Кагарлыка прокомментировала решение, которое суд вынес в отношении одного из подозреваемых. Женщина рассказала, что ей страшно.

Девушка, ставшая жертвой изнасилования, рассказала ТСН о страхе, который испытывает после последнего решения суда.

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Неля прокомментировала то, что одного из фигурантов дела – Ярослава Леваднюка – отпустили под домашний арест.

Она боится, что после того, как он вышел на свободу, могут выпустить и главных ее мучителей – Николая Кузива и Сергея Сулиму.

Вот и страшно, что выпустили. Сегодня выпустили его, завтра выпустят еще Кузива или Сулиму... это из-за того и страшно,

– поделилась Неля.

Сейчас Сулима и Кузив находятся в СИЗО. Именно их подозревают в избиении и изнасиловании Нели. А вот Леваднюк, как говорится в материалах следствия, удерживал девушку за руки во время надругательства.

К слову, суд свое решение с обоснованием еще не обнародовал. Пока неизвестно, почему выпустили из-под стражи Леваднюка.

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