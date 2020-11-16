Жертвами армянских обстрелов стали почти 100 мирных жителей Азербайджана, – Баку
За время боевых действий в Нагорном Карабахе в результате армянских обстрелов азербайджанских населенных пунктов погибли 94 мирных жителя. Еще 414 человек получили ранения.
С 27 сентября много мирных жителей пострадали и стали жертвами конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
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Жертвами армянских обстрелов стали 94 мирных азербайджанских граждан, 414 человек получили ранения,
– говорится в сообщении.
Что известно о других последствиях вооруженного конфликта
- разрушен 3041 дом;
- непригодными для проживания в них стали 120 многоквартирных домов;
- повреждены 512 гражданских объектов.
Что известно о конфликте Армении и Азербайджана?Он длится давно, однако обострился 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения согласовали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме того, договоренность предусматривает введение в регион российских миротворцев и передачу ряда районов Азербайджану.
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