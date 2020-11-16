За время боевых действий в Нагорном Карабахе в результате армянских обстрелов азербайджанских населенных пунктов погибли 94 мирных жителя. Еще 414 человек получили ранения.

С 27 сентября много мирных жителей пострадали и стали жертвами конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

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Жертвами армянских обстрелов стали 94 мирных азербайджанских граждан, 414 человек получили ранения,

– говорится в сообщении.

Что известно о других последствиях вооруженного конфликта

разрушен 3041 дом;

непригодными для проживания в них стали 120 многоквартирных домов;

повреждены 512 гражданских объектов.

Обратите внимание! 13 ноября омбудсмен так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Артак Бегларян заявил, что во время боевых действий в зоне конфликта в период с 27 сентября по 9 ноября погибли 50 мирных жителей "НКР", более 160 человек – получили ранения. По его словам, 70% или 170 населенных пунктов Нагорного Карабаха пострадавших в результате обстрела ВС Азербайджана.