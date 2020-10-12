Более 200 палестинских артиллеристов в 2002 году пробрались в церковь Рождества Христова в Вифлееме. Тогда они превратили ее в дислокационный пункт. На соседних домах с видом на церковь засели снайперы. Так началась осада Вифлеема, длившаяся 5 изнурительных недель.

Интенсивные переговоры с использованием дымовых шашек смогли вытеснить палестинцев. Устраивать резню в церкви не пришлось. То была лишь маленькая частичка антитеррористической операции "Оборонительный щит", которую израильтяне начали в самый разгар Второй Интифады. Подробнее об операции – в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Вторая Интифада – вооруженное восстание палестинских арабов против израильтян. Западный берег реки Иордан, Израиль и Сектор Газа в течение 2002 – 2005 годов превратились в поле боя. Тактика палестинцев заключалась в одиночных террористических атаках, а израильтяне пустили в ход регулярную армию. На евреев нападали различные террористические группировки:

ХАМАС;

движение исламского джихада в Палестине;

Бригады мучеников аль-Аксы.

"Черный" март 2002 года

Примерно раз в два дня израильтян атаковали смертники. Кроме раненых, более сотни человек погибли. Целью террористов были гражданские. Они нападали на поселения, базары и небольшие скопления людей. Впрочем, последней каплей стала резня в одном из отелей Нетаньи.

Справка. 27 марта 2002 года один из боевиков Хамаса пронес в отель "Парк" взрывчатку. Тогда 30 человек погибли, а 140 получили ранения. Эта атака пришлась на пасхальный Седер (еврейскую ритуальную трапезу) и стала самой масштабной за все время Второй Интифады.



Атака в отеле "Парк" / Скриншот из видео

Израильское правительство решило покончить с терроризмом. Подразделения ЦАХАЛ, подкрепленные боевыми вертолетами и бронетехникой, двинулись на палестинцев. Операция была настолько масштабной, что охватывала все города и близлежащие локации Западного берега. Согласно официальным данным, на планирование и выход армейцы потратили 2 дня. Впрочем, исследователи и военные эксперты утверждают, что подготовка к "Оборонному щиту" длилась в течение месяца. Израильтяне зачищали дом за домом и брали в окружение лагеря палестинских беженцев. Их рассматривали, как потенциальных помощников палестинских террористов.

Как проходила операция

Военные двинулись в наступление 29 марта. Первым городом, который взяли в осаду, была Румалла. Армия окружила президентский дворец Ясира Арафата – палестинского лидера. Арафат остался один на один. Это дало возможность коммандос беспрепятственно "зачищать" территорию. После этого начались массовые аресты. Более 700 палестинцев задержали. Среди них был и Марван Баргути – полевой командир организации ФАТХ и координатор палестинских смертников. Вместе с арестами причастных к истреблению еврейского народа, израильтяне окружали и лагеря беженцев, изгоняя оттуда целые поселения.

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Из Румаллы израильтяне ушли на другие города. Они окружили лагеря беженцев, провели аресты и ввели там комендантский час. Кроме того, в зону проведения антитеррористической операции не впускали ни журналистов, ни международных или независимых наблюдателей. Палестинские боевики не хотели отдавать город евреям, хотя и противопоставить им ничего не могли. Воевать против танков и хорошо экипированных военных было практически нереально. Приходилось прятаться в местных домах среди мирного населения.



Антитеррористическая операция / Скриншот из видео

Где были "горячие" точки

Самые ожесточенные бои происходили в городе Джанин. Палестинские бойцы почти полностью обставили его бомбами. Они минировали окна и двери домов, чтобы евреи не заходили туда в поисках террористов. Впрочем, в армии для таких случаев были бульдозеры D9. Они ломали боковые и угловые стены домов и заходили с тыла. Там бомбы, как правило, не ставили, поэтому такая тактика позволяла минимизировать потери среди военных. Если и бульдозеры не помогали, то использовали боевые вертолеты с управляемыми ракетами. Они взрывали сразу весь дом. Недостатком таких атак было то, что страдали мирные граждане.

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После окончания боев в Джанини оказалось, что кроме полсотни боевиков, израильтяне убили 20 мирных человек. Также погибли 23 военных – большинство из них подорвались на палестинских бомбах.

Почему критиковали израильтян

Операция заняла на несколько дней больше, чем ожидали. Военные действовали быстро и слаженно. Если террориста не могли арестовать – его ликвидировали. Когда террорист прятался среди мирного населения и не выходил, то его ликвидировали вместе с гражданскими. За это израильтян критиковало не только международное сообщество, но и правозащитные организации. Нарушение прав человека стало одним из самых болезненных вопросов этого противостояния.

"Боевики обеих сторон вели себя таким образом, чтобы делать вред гражданскому населению. Значительная часть боев происходила в местах, населенных мирными людьми. Во многих случаях использовали тяжелое вооружение", – заявляли в ООН.

Какие были методы борьбы

По ветхозаветному учению "Око за око" и "Зуб за зуб", израильтяне действовали "зеркальными" методами против боевиков. Часть из них были далеки от правил благородной войны. Привычными явлениями были:

живые щиты из гражданских;

давление на семьи, которых подозревали в сотрудничестве с боевиками;

сотни арестов;

выселение из захваченных зон.

Под осадой тогда оказался и город Наблус. Там засели более 8 тысяч палестинских бойцов. Однако на этот раз израильтяне не хотели идти в открытый бой. Кроме бульдозеров и ракетных ударов, в борьбе помогали и снайперы.



Израильские снайперы / Скриншот из видео

Если не учитывать города, сдавшиеся без боя, то осада Наблуса была самой успешной. Тогда израильтяне потеряли 1 воина, тогда как террористы – более 70 человек. Еще более сотни удалось арестовать.

"Цель операции в Наблусе – найти следующего террориста, а не предыдущего. Так что это были превентивные действия, а не карательные. В течение нескольких часов операция принесла "хорошие плоды". Ее главная цель заключалась в обнаружении взрывотехнических лабораторий. Из них 3 были обнаружены и уничтожены менее чем через несколько часов после начала миссии", – заявлял представитель Израиля Даниэль Шек.

Какими были потери обеих сторон

Бороться с израильскими военными было практически нереальной задачей. Доказательством этого был и опыт предыдущих арабо-израильских войн и восстаний. По данным ООН, со стороны Израиля было 20 мертвых человек и 127 раненых. Палестинские группировки потеряли 497 бойцов, а 1447 из них были ранены. По подсчетам Всемирного банка, операция "Оборонный Щит" стоила палестинской инфраструктуре 361 миллион долларов.



Разрушенные дома в Палестине / Скриншот из видео

Последствия "Оборонного щита"

Операция закончилась 10 мая 2002 года. О последствиях "Оборонного щита" спорят еще до сегодняшнего дня. С одной стороны, уменьшилось количество нападений на израильтян. По данным разведки, такие случаи уменьшились на 46%. Если же считать количество терактов в целом, то их стало примерно на 70% меньше. С другой стороны, сопротивление было обескровлено, но не преодолено.

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Вместо ликвидированных или брошенных за решетку боевиков, пришло новое поколение террористов. Источником пополнения по-прежнему остаются лагеря палестинских беженцев. ООН и правозащитные организации начали собственные расследования о нарушении прав человека. Подавляющее большинство опрошенных – палестинские свидетели. Также начали появляться статьи в ведущих мировых газетах. Впрочем, Израиль своей вины не признал и, похоже, не собирается.