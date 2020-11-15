В Одессе на пляже "Отрада" 14 ноября мужчины устроили опасное "фаер-шоу" на пирсе. Они облили зажигательным веществом своего друга после чего тот загорелся.

Чтобы погасить огонь, мужчина прыгнул в море. Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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На видео видно, как мужчина в плавках облил веществом из бутылки своего друга. Судя по поведению людей такие действия совершались добровольно. Охваченный пламенем человек под общий хохот прыгнул в море. Через несколько секунд он вынырнул из воды.

После того мужчина поджег еще одного экстремала из компании.

Смотрите видео жестоких развлечений в Одессе:

В Одессе мужчина охваченный пламенем прыгнул в море: видео

Заметим, мужчины на видео скрывали свои лица.