Жестокие развлечения в Одессе: мужчины поджигали себя и прыгали в море – видео 18+
В Одессе на пляже "Отрада" 14 ноября мужчины устроили опасное "фаер-шоу" на пирсе. Они облили зажигательным веществом своего друга после чего тот загорелся.
Чтобы погасить огонь, мужчина прыгнул в море. Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.
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На видео видно, как мужчина в плавках облил веществом из бутылки своего друга. Судя по поведению людей такие действия совершались добровольно. Охваченный пламенем человек под общий хохот прыгнул в море. Через несколько секунд он вынырнул из воды.
После того мужчина поджег еще одного экстремала из компании.
Смотрите видео жестоких развлечений в Одессе:
В Одессе мужчина охваченный пламенем прыгнул в море: видео
Заметим, мужчины на видео скрывали свои лица.
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