В Беларуси 26 октября продолжаются протесты. Митингующие объединяются в цепи солидарности в Минске. Силовики же стреляют в демонстрантов из пейнтбольного оружия.

Об этом свидетельствуют пятна на одежде протестующих. По свидетельствам очевидцев, силовики обстреливали митингующих из машин, сообщает TUT.by.

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Уже известно о первых жестких задержаниях. В частности, опубликовали видео, на котором неизвестные нанесли несколько ударов парню, который лежал на земле. Потом ему заломили руки и отвели к транспорту.

Задерживая белорусов, силовики пытались не дать им образовать цепи солидарности. Кроме того, омоновцы задерживали и избивали людей на площади Якуба, разгоняя протест.

Что происходит в Беларуси: последние новости

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила ультиматум самопровозглашенному действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она заявила, если власть до 25 октября не выполнит ряд определенных требований, на улицы выйдет вся Беларусь.

Поскольку власть не обратила внимание на ультиматум оппозиции, 25 октября в стране начался масштабный протест.

Силовики начали разгон протестующих. Омоновцы применяли против демонстрантов светошумовые гранаты и стреляли по ним резиновыми пулями.

В Беларуси 26 октября началась новая всенародная забастовка. Работники некоторых предприятий не вышли на смены.

Смотрите видео жесткого задержания и избиения протестующего: