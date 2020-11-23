Жестоко били палками: в Днепре дети до смерти забили двухмесячного щенка
Толпа детей в Днепре набросилась на двухмесячного щенка и забила его до смерти палками. На момент трагедии псом занимались волонтеры и подыскивали ему хозяев.
Его обнаружили в Днепре на улице Евпаторийской. Об этом сообщила на фейсбук-странице зоозащитница Днепра Галина Бабешко.
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Детали от зоозащитницы
Она занималась беспризорным животным и как раз подыскивала для щенка новых хозяев.
Узнала, что на улице Евпаторийской растут будущие маньяки, дети, которые забили палками щенка. Щенку было 2 месяца, и я уверена, что такое насилие прививают дома,
– отметила зоозащитница.
Она добавила: "Только дома он может услышать, что собак можно бить, травить, давить машиной. Откуда столько злобы и ненависти? Они живые, им уже не повезло родиться на улице. Я разбита морально".
Бабешко отметила, что щенок был милым и контактным. В память о нем она прикрепила фото в публикации.
Реакция пользователей соцсетей
Пользователи социальных сетей возмутились таким поведением. Под постом они писали о своем недовольстве и уверяли, что виноваты в этой ситуации родители, которые не привили любовь к животным.
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