Толпа детей в Днепре набросилась на двухмесячного щенка и забила его до смерти палками. На момент трагедии псом занимались волонтеры и подыскивали ему хозяев.

Его обнаружили в Днепре на улице Евпаторийской. Об этом сообщила на фейсбук-странице зоозащитница Днепра Галина Бабешко.

Читайте Принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о смерти любимой собаки: фото любимца

Детали от зоозащитницы

Она занималась беспризорным животным и как раз подыскивала для щенка новых хозяев.

Узнала, что на улице Евпаторийской растут будущие маньяки, дети, которые забили палками щенка. Щенку было 2 месяца, и я уверена, что такое насилие прививают дома,

– отметила зоозащитница.

Она добавила: "Только дома он может услышать, что собак можно бить, травить, давить машиной. Откуда столько злобы и ненависти? Они живые, им уже не повезло родиться на улице. Я разбита морально".

Бабешко отметила, что щенок был милым и контактным. В память о нем она прикрепила фото в публикации.

Справка. За жестокое обращение с животными виновные лица могут понести административную и уголовную ответственность. Административные правонарушения влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Уголовное – предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Реакция пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей возмутились таким поведением. Под постом они писали о своем недовольстве и уверяли, что виноваты в этой ситуации родители, которые не привили любовь к животным.

Отметим! На Буковине трое парней держали кошку над очагом и снимали это на видео для соцсетей.