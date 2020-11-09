В свежем выпуске "Ти дивись!" за 9 ноября – полицейские составили протокол на женщину из Житомира, которая жестокими методами воспитывала свою собаку. Ее оштрафовали за беспощадное обращение с животными, а также изъяли собаку и передали ее волонтерам-зоозащитникам. В Кривом Роге водитель сбил 2 парней на пешеходном переходе. Он совершил типичную ошибку в подобных ситуациях: не остановился.

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В Славянске Донецкой области в одной из маршруток пассажирка разозлилась из-за того, что ее попросили надеть маску на украинском языке. Ее зовут Валентина Павлова и она шла в городской совет от партии "Наш край".

В Энергодаре Запорожской области на железнодорожном переезде пропал свет. Поэтому и шлагбаумы, и светофоры перестали работать. Именно в этот момент к переезду начал приближаться товарный поезд. К счастью, пассажиры успели быстро выскочить из вагонов и отбежать как можно дальше.

В Одессе жители многоэтажки средь бела дня увидели, как в доме напротив на 9-м этаже на кондиционер вылезла женщина.