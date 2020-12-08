В свежем выпуске "Резонанс" за 8 декабря – правоохранители задержали 2 подозреваемых в убийстве украинского музыканта Александра Деревянко. Его тело нашли 5 декабря на Киевщине. В Запорожье задержали 53-летнюю женщину за то, что она якобы хотела отдать своего сына незнакомцам для попрошайничества. Полицейские говорят, за ней начали следить, когда узнали, что она планирует встречу с "покупателями".

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В Мукачево злоумышленники обокрали автомобиль. Они украли барсетку с деньгами в сумме 160 тысяч гривен. Одного из воров полицейские уже задержали, его сообщника пока ищут. Следователи инкриминируют фигурантам совершение кражи, причинившую значительный ущерб потерпевшему.

58-летний житель Киева, водитель автомобиля Kia Sportage, въехал в остановку общественного транспорта. Врачи скорой оказывали пострадавшему медицинскую помощь, однако спасти его жизнь не удалось. Врачи установили, что мужчина скончался из-за кровопотери от ранения. В машине нашли 2 окровавленных ножа, а в квартире родственники нашли предсмертную записку.

В Киеве горел многоквартирный дом в Соломенском районе. Во время тушения пожара спасатели вынесли 4 газовых баллона, чем предотвратили возможный взрыв. В доме был 62-летний владелец квартиры. К счастью, ему удалось выбраться. Один человек выпрыгнул из окна 5 этажа и сломал ногу. Остальных жителей дома вывели на безопасное расстояние по лестнице.