В Харькове днем 11 октября произошел пожар территории 17 кладбища. А причиной ее стали поджигатели мусора.

Пожар на 17 кладбище в Харькове: детали из сети

Об инциденте сообщили в соцсетях и местных телеграмм-каналах. Также в интернете появились соответствующие фото, передает 24 канал. По словам очевидцев, местные жители жгли мусор, и в конце концов огонь перекинулся на кладбище.

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На кадрах с места можно увидеть, что огонь уничтожил траву на поверхности могил. Заметим, что огнем охватило лишь несколько мест захоронений – остальные остались невредимыми.



Спровоцировали пожар на 17 кладбище местные жители жгли мусор / Фото Виты Гавриловой

Что говорят в ГСЧС

В комментарии журналистам 24 канала в харьковском ГСЧС сообщили, что к ним никто с сообщением о пожаре не обращался. Зато о заметках в соцсетях они знают.

Кроме того, представитель ведомства Игорь Лупандин отметил, что пожар мог произойти и не на официальной территории 17 кладбища. Ведь там рядом есть населенные пункты, и местные жители без согласования с местными властями хоронят своих родственников.

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В ГСЧС возмутились, что пользователи время на сообщения в сети нашли, зато о пожаре им не сообщили /Фото Виты Гавриловой