В Тернополе прошел сильный ливень, последствия которого до сих пор ликвидируют. Дождливое наводнение длилось примерно 2 часа. Во время него выпало 46% месячной нормы осадков.

Сильный ливень привел к подтоплению отдельных низменных улиц города и транспортному коллапсу. Об этом сообщили журналисты 24 канала.

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Осадки были настолько сильными, что автомобили не ехали, а плавали в воде, а люди ходили босиком.

В период дождевого коллапса коммунальные и подрядные организации работали в усиленном режиме. Благодаря тому, что на коллекторе в парке имени Тараса Шевченко были подняты плиты, значительный объем воды сошел,

- отметил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Для сравнения: население города составляет примерно 200 тысяч человек. На одного жителя выпало 5000 литров осадков. Это – почти 1 миллиард литров воды за 2 часа.



Мощный ливень в Тернополе / кКоллаж 20 минут

Последствия мощного ливня

Сильный ливень подтопил 6 улиц.

В воде оказались 1 квартира и 2 частных приусадебных участка.

Также пострадали магазины, которые расположились на цокольных этажах, и подвалы.

Спасателям ГСЧС пришлось вытаскивать из воды примерно 20 авто.

Герой города

На помощь спасателям пришли некоторые жители города. Тернополянин Антон Марчевский во время ливня сам прочистил ливневую канализацию, стоя по колени в воде. Если бы мужчина этого не сделал, дорога была бы затоплена до утра.

Как тернополянин спасал город от мощного ливня: смотрите видео из соцсетей



Непогода в Тернополе / Фото ОВИД



Тернополь тонувл в воде / Фото ОВИД