После деоккупации Донбасса жители с российскими паспортами смогут остаться там. Однако они будут считаться иностранцами.

Люди, которые живут на территории Донецкой и Луганской областей и имеют паспорта РФ, будут иметь свободный выбор после деоккупации. Об этом министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью хорватскому каналу N1.

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По его словам, они смогут либо остаться и жить на Донбассе в статусе иностранца, или уехать.

Резников уточнил, что в этом вопросе Украина хочет поступить как Хорватия – дать возможность выбора и защитить нацменьшинства.

Министр напомнил, что на подконтрольной правительству территории сейчас проживают примерно 1,5 миллиона переселенцев. Они также имеют право вернуться на Донбасс. Кроме того, в регионе есть большая диаспора не только русских, но и других национальностей, в частности армян и греков, которые вынуждены были уехать.

"Каждый человек и национальное меньшинство имеют право на реализацию своих прав", – подытожил Резников.

Что известно о российских паспортах на Донбассе