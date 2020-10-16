Жители Донбасса с паспортами РФ смогут остаться там после деоккупации, – Резников
После деоккупации Донбасса жители с российскими паспортами смогут остаться там. Однако они будут считаться иностранцами.
Люди, которые живут на территории Донецкой и Луганской областей и имеют паспорта РФ, будут иметь свободный выбор после деоккупации. Об этом министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью хорватскому каналу N1.
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По его словам, они смогут либо остаться и жить на Донбассе в статусе иностранца, или уехать.
Резников уточнил, что в этом вопросе Украина хочет поступить как Хорватия – дать возможность выбора и защитить нацменьшинства.
Министр напомнил, что на подконтрольной правительству территории сейчас проживают примерно 1,5 миллиона переселенцев. Они также имеют право вернуться на Донбасс. Кроме того, в регионе есть большая диаспора не только русских, но и других национальностей, в частности армян и греков, которые вынуждены были уехать.
"Каждый человек и национальное меньшинство имеют право на реализацию своих прав", – подытожил Резников.
Что известно о российских паспортах на Донбассе
- 14 июня 2019 года в РФ начали выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Этому предшествовал указ, который подписал Владимир Путин.
- Украинская власть заявила о непризнании таких паспортов А также о том, что людей, которые получат паспорта, могут лишить гражданства Украины.
- По словам Резникова: несмотря на то, что ни Украина, ни ЕС не признают российские паспорта, украинские власти все же будут считать их владельцев российскими гражданами.