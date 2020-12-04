Городской глава Киева Виталий Кличко показал, как сейчас выглядит столичный зоопарк и как зимуют его жители. В зверинце провели частичную реконструкцию, которую должны завершить уже в следующем году.

Проводить работы в зоопарке было довольно сложно из-за пандемии коронавируса. Об этом Виталий Кличко заявил 4 декабря во время онлайн-брифинга, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Читайте также В Лондонском аквариуме пингвинам показывали праздничные фильмы: реакция животных – милые фото

Обновление Киевского зоопарка продолжается

Кличко отметил, что, несмотря на все сложности, им удалось завершить первую часть реконструкции. Благодаря этому зоопарк стал привлекательнее и удобнее, а следовательно и увеличилось количество посетителей. По словам мэра, столичный зоопарк в 2020 году посетили 532 тысячи гостей. А это на 130 тысяч больше, чем в прошлом году.

Как видно на видео, несмотря на холод и снег, под открытым небом находятся теплолюбивые слоны и антилопы. Веселые обезьянки прыгают в своем вольере. За всем этим наблюдает малышня, которая пришла посмотреть на экзотических животных. А вот маленьких обитателей зоопарка держат в тепле. За ними хорошо ухаживают и кормят из бутылочки специальным питанием.

Как живут звери в Киевском зоопарке: видео Виталия Кличко

Также в зоопарке позаботились и о комфорте своих посетителей. На территории построили зоопаркинг на 435 авто, которым, по словам мэра, уже успели воспользоваться более 10 тысяч автовладельцев.

В зоопарке появилось пополнение

Благодаря положительным изменениям, в частности, относительно условий содержания зверят, у 33 видов животных родилось потомство. Среди них есть и редкие представители.

Зоопарк возобновил сотрудничество с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, из которой киевский зверинец исключили в 2007 году. Также зоопарк продолжает сотрудничество с другими международными организациями,

– рассказал Кличко.

Как будет работать парк в течение зимы

Зимой Киевский зоопарк будет работать в режиме парка с возможностью осмотра животных в вольерах под открытым небом. Зимние помещения будут закрытыми для посетителей.