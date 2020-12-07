Большинство украинцев не согласны с тем, что жители неподконтрольных районов Донбасса получили российские паспорта из-за того, что у них не было выбора и они были вынуждены это делать. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Школа политической аналитики НУ "Киево-Могилянская Академия" проанализировали результаты опросов общественного мнения.

Их провели в течение сентября 2019-ноября 2020 года. Об этом сообщили организаторы опроса на пресс-конференции Укринформ.

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О чем спрашивали

В сентябре 2019 года и в сентябре 2020 года спрашивали о том, как респонденты оценивают получение российских паспортов. Вопрос звучал: "Те, кто на неподконтрольных территориях Донбасса получил российские паспорта, не имели выбора и были вынуждены это делать".

То есть мы спрашивали не только о том, как вообще оценивается этот факт, а насколько люди согласны именно с таким утверждением об отсутствии выбора,

– отметила научный директор школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

Результаты опроса

Эксперт добавила, что большинство опрошенных граждан поддерживает ограничения в правах тех, кто сотрудничал с органами оккупационной власти. В то же время, большинство украинцев выступает за поддержку тех граждан Украины, которые работали на оккупационную власть, но сознательно перешли на сторону Украины.

Исследование "Война и мир на Донбассе": кратко

Полное название исследования: "Война и мир на Донбассе: как изменились настроения украинцев за год после Парижского саммита Нормандской четверки".

Оно подытожило результаты опросов общественного мнения с сентября 2019 по ноябрь 2020 года.

Опрос организаторы заказывали у Киевского международного института социологии и Infosapiens.

Его осуществили при финансовой поддержке Инициативы по развитию аналитических центров Международного фонда "Возрождение" и посольства Швеции.

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