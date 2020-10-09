9 мужчин создали "альтернативную организацию", которая должна была бы управлять Прилуками. При этом легальная власть, по замыслам злоумышленников, должна была бы быть отстранена от исполнения обязанностей. 9 октября мятежников задержали.

Преступная группировка, в состав которой вошли подозреваемые, действовала ради расшатывания общественно-политической ситуации в регионе, сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным следователей, в группу вошли 9 жителей Прилук. Они разрабатывали планы созданной "альтернативной власти" и пытались легализовать ее с помощью поддельного устава горсовета. Но их задержали.

Как действовали задержанные

Для воплощения планов злоумышленники создали страницу в соцсетях, где подстрекали людей присоединиться к мятежникам.

Мятежники создали поддельные печати и штампы / Фото пресс-службы СБУ

Чтобы отстранить действующую власть, злоумышленники распространяли информацию о создании "ликвидационной комиссии" по фактивному разрушению местного самоуправления.

Что ждет членов группировки

Во время обысков в домах фигурантов уголовного дела правоохранители нашли компьютеры с документами, свидетельствующие о планах злоумышленников. Кроме того, правоохранители изъяли:

поддельные уставные документы;

удостоверения;

печати и штампы, подтверждающие противоправную деятельность.

У членов группировки нашли фейковые документы / Фото прессслужбы СБУ

Что грозит задержанным

По факту нарушения закона сотрудники СБУ расследуют дело о попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Спецслужба также ищет людей, которые также присоединились к группировке.

Если вину задержанных докажут в суде, их могут посадить на срок от 5 до 10 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения. Вскоре задержанным сообщат о подозрении.