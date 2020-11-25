Работники Департамента стратегических расследований 24 ноября предотвратили заказное убийство в Житомире. По данным следствия, местный предприниматель, решил убить своего экс-бизнес-партнера.

За убийство бывшего коллеги мужчина собирался заплатить 15 тысяч долларов, сообщили в национальной полиции. Преступление он якобы просил замаскировать под несчастный случай.

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Заказчика задержали во время передачи киллеру части вознаграждения.

Что известно о планах заказного убийства бизнесмена в Житомире

Как утверждают правоохранители, 41-летний житель Житомира хотел нанять знакомого. Но у них ничего не получилось. О намерениях злоумышленников узнали полицейские.

Они задокументировали планы бизнесмена и задержали его. Сейчас злоумышленнику готовятся сообщить о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование инцидента продолжается. Вскоре задержанному будут выбирать меру пресечения.

Смотрите видео задержания предпринимателя, который якобы заказал убийство бывшего бизнес-партнера: