В Житомире не будут внедрять карантин выходного дня. Местные власти считают, что локдаун по субботам и воскресеньям не поможет решить проблему с COVID-19.

Вирусологи и эпидемиологи подтверждают неэффективность карантина выходного дня. Об этом на своей странице в фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения – это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи,

– отметил Сухомлин.

Кроме того, мэр отметил, что 11 ноября работников городского совета выборочно тестировали на наличие антител. Результаты показали, что с 40 человек коронавирусом переболели 16 тестируемых.

Сухомлин также отметил, что на следующей неделе всем работникам школ Житомира сделают ИФА-тестирование.

Обратите внимание! С 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Соответствующее решение принял Кабмин. Однако некоторые города уже отказались вводить локдаун выходного дня. Подробнее о ситуации читайте здесь.