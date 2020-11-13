В Житомире не будет карантина выходного дня: заявление мэра
В Житомире не будут внедрять карантин выходного дня. Местные власти считают, что локдаун по субботам и воскресеньям не поможет решить проблему с COVID-19.
Вирусологи и эпидемиологи подтверждают неэффективность карантина выходного дня. Об этом на своей странице в фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
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У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения – это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи,
– отметил Сухомлин.
Кроме того, мэр отметил, что 11 ноября работников городского совета выборочно тестировали на наличие антител. Результаты показали, что с 40 человек коронавирусом переболели 16 тестируемых.
Сухомлин также отметил, что на следующей неделе всем работникам школ Житомира сделают ИФА-тестирование.
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