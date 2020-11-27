В Житомире в стоматологической клинике между руководительницей заведения и работником возник конфликт. Мужчина ударил директора чем-то тяжелым – ему грозит тюрьма за покушение на убийство.

Ссора возникла на финансовой почве – подчиненный директора клиники был должен ей деньги. Об этом сообщает Национальная полиция в Житомирской области.

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Обстоятельства преступления

Директора стоматологического центра привезли в тяжелом состоянии в больницу 19 ноября. У нее были травмы головы и глаза.

Ее нашли без сознания в собственном рабочем кабинете. Сейчас ее жизни ничего не угрожает – состояние пациентки стабильное, говорят врачи.

Кто напал на женщину

По всем признакам было понятно, что она не могла сама травмироваться. Полиция разыскивала нападавшего и нашла – им оказался ранее уже судимый мужчина, который работал в этой клинике. Ему 28 лет.

Между потерпевшей и молодчиком возник конфликт на почве рабочих отношений и долговых обязательств мужчины,

– пишут на сайте Нацполиции.

Злоумышленника задержали 27 ноября 2020 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное.

Клиника, где было совершено это преступление / Фото Нацполиции