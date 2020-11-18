Чрезвычайный инцидент произошел ночью 18 ноября в одном из сел Овручского района Житомирской области. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме.

Вызов правоохранителей зафиксировали на горячей линии около 3:30 ночи, сообщили в полиции Житомирщины. Ради спасения жизни женщины и самого мужчины копы ввели в действие план спецоперации.

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По данным полиции, злоумышленник, который имел гранату, был нетрезв.

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Из-за вероятной угрозы жизни людей на место происшествия отправили спецназовцев. А пока дополнительные силы копов не прибыли, унять агрессивно настроенного мужчину пытались работники местного отделения полиции.

К штурму силовики не прибегали, поскольку после недолгих переговоров злоумышленник сообщил, что у него учебная граната. Он отдал боеприпас добровольно.

Взрывотехники, которые приехали на место происшествия, выяснили, что граната была airsoft и действительно является учебно-тренировочной.

Самого мужчину полицейские задержали. Сейчас с ним работают следователи.

Квалификация происшествия пока неизвестна, поскольку с этим вопросом копы еще не определились.