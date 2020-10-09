В селе Новоивницкое на Житомирщине в съемной квартире нашли мертвыми трех военных. По предварительной информации, смерть повлекло отравление угарным газом.

Трагедия случилась 8 октября в селе Новоивницкое Андрушевского района, что в Житомирской области, сообщает ГСЧС.

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Предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли три человека (военнослужащие воинской части А1912),

– говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что признаков пожара не было. Поэтому подразделения ГСЧС не привлекали.

Смерть военных на Житомирщине: что известно

Мужчины проходили службу по контракту.

Двум военным было по 23 года. Они – уроженцы Сумщины и Днепропетровщины. Третьему был всего 21 год, он родом из Черновцов.

8 октября они не явились на утреннее построение.

После этого нашли их тела без признаков насильственной смерти.

Трагедия произошла в Новоивницком Житомирской области: карта

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