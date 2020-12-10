В Новограде-Волынском на Житомирщине только что уложенный асфальт сразу же дал трещины и покрылся буграми. Улицу капитально отремонтировали всего несколько недель назад, однако радость местных водителей была недолгой.

30 миллионов бюджетных гривен "закатали" в горбатый асфальт на Житомирщине – в материале 24 канала.

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Ремонта улицы Соборности в Новограде-Волынском местные водители ждали несколько лет. Впрочем, не успело по ней проехать первое авто, как новый асфальт треснул.

Теперь подрядчик срезает проблемные участки и ставит заплаты. Но в надежность такого ремонта водители уже не слишком верят.

Были такие места, что машина едет и уже руль бросало на этих холмах, потому что ровного асфальта здесь не было. Второй слой клали тогда, когда шел дождь. Это не работа, это смехота,

– прокомментировал Дмитрий Семенюк, местный житель.

Ремонтируют улицу в рамках программы "Большая стройка". Поэтому у городской власти Новограда-Волынского отметили, что никакого влияния на этот процесс не имеют, ведь заказчик – областная администрация.

Единственное что могут сделать – это описать недостатки и передать отчет в Житомир. Представитель подрядчика, фирмы ООО "Будстандарт ЛТД", с корреспондентами 24 канала общаться отказался.

Справка. "Большая стройка" – это программа Зеленского для развития инфраструктуры Украины. Она охватывает не только дороги, но еще и школы, детские сады и стадионы.

Реакция ОГА и мнение эксперта

В областной администрации подчеркнули, что теперь подрядчик за собственные деньги исправляет недостатки. Работники срезали проблемные участки асфальта и кладут новый слой.

По словам эксперта в сфере транспорта Дмитрия Ткачука, заплатка нового асфальта кусками – это уже ямочный ремонт, но никак не капитальный. Кроме того, большой вопрос вызывает и укладка заплат в морозы.

Теоретически сейчас можно проводить определенные работы. Но это уже должен быть асфальт совсем другого типа – с пластификаторами, с примесями,

– пояснил он.

И добавил, что сомневается, что кто-то использует такие материалы, ведь они на 20 – 30% дороже. "Латаные штаны никогда новыми не будут. Это уже устранение последствий. Скорее, такой компромиссный согласованный вариант, как выйти из этой ситуации", – добавил Ткачук.

После устранения недостатков работу подрядчика еще раз проверят. Впрочем, эксперты считают, что латание, скорее всего, согласовали с обладминистрацией. Ведь без согласования такие работы подрядчик проводить не может.