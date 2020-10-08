В Житомирской области 8 октября трое военнослужащих не явились на утреннее построение. После этого их тела нашли в съемной квартире без признаков насильственной смерти.

Мужчины проходили службу по контракту. Им было чуть больше двадцати лет, сообщает полиция Житомирской области.

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Что известно об умерших

Сейчас причины смерти всех троих неизвестны, но тела были найдены без телесных повреждений. Это произошло в селе Новоивницком Андрушевского района, что в Житомирской области.

Двум военнослужащим было по 23 года. Они – уроженцы Сумщины и Днепропетровщины. А третий – самый молодой – имел всего 21 год, он был из Черновцов.

Оперативники устанавливают факты смертей и обстоятельства, которые к этому привели.

Кстати, накануне суд Киева взял под стражу на два месяца нацгвардейца, которого подозревают в дедовщине, приведшей к смерти солдата. Злоумышленник якобы осуществлял "психологическое принуждение" в отношении своего коллеги, а потом еще и ударил его.