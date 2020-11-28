Такого за свою жизнь еще не видел, – житомирский врач о борьбе с COVID-19
Зараженных коронавирусом в житомирской больнице размещают даже в отделении кардиологии. Кроме того, на территории больницы планируют открыть еще один корпус для инфицированных. Там будут дополнительные кровати с кислородом.
Сейчас медики уже вынуждены проводить специальную "сортировку", чтобы больничных мест хватило хотя бы для пациентов в критическом состоянии. Об этом рассказал заведующий инфекционного отделения Житомирской больницы №2 Олесь Кутний, сообщает "Громадське".
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До сих пор не могу привыкнуть, потому что такого за свою жизнь еще не видел. Мы в кардиологии (не инфекционной, не путайте) рассчитываем на 200 коек. На сегодня мы одним корпусом справляемся. Это трудно, нам приходится быстро выписывать, не класть тех, кого не надо,
– заявил медик.
Что еще сказал Кутний
- Проблемы с кислородом в больнице удалось решить.
- Для этого во дворе установили криоцилиндр, который дает непрерывные запасы на 10 дней.
- Сейчас больница заполнена на 70%.
- С марта страна живет в страшном кризисе. Персонала не хватает, однако никто не собирается ничего менять. Государство должно сделать выводы через пандемию.
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