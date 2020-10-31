В Житомирской области вспыхнул пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса "Дубки". Это произошло 31 октября вблизи села Олиевка.

По предварительной информации спасателей, жертв и пострадавших нет, об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Обратите внимание Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Сначала загорелась кровля 2-этажного здания, впоследствии пламя распространилось и на кровлю деревянного здания, расположенного поблизости.

Площадь пожара достигла примерно 200 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание в 15:50, а в 17:10 – полностью его ликвидировали. К тушению привлекли 24 человека и 5 единиц техники.



Пожар в гостинично-ресторанном комплексе "Дубки" / Фото ГСЧС

Пламя охватило около 200 квадратных метров / Фото ГСЧС

Заметим, что за 2020 год украинские спасатели зафиксировали 90 тысяч возгораний. В пожарах в Украине погибли более 1 100 человек, еще более 1 000 пострадали.

Пожары в ресторанах и предприятиях в октябре

22 октября загорелась летняя площадка ресторана "Фонтан" в курортном городке Черноморск Одесской области. Терраса была сожжена дотла.

В этот же день произошел масштабный пожар в Обухове – на предприятии, которое утилизирует опасные вещества и медицинские препараты.

Важно! Если рядом с вами вспыхнул пожар, ни в коем случае нельзя паниковать. Стоит сразу позвонить " 101 " и вызвать спасателей. О других основных правилах – читайте здесь.