В Житомирской области полиция два дня искала мужчину и его пасынка. 11 ноября их нашли в автомобиле на дне реки Случ. Причины трагедии пока неизвестны.

В полицию заявила мать мальчика. Она рассказала, что ее муж заезжал к ней на работу, а потом исчез. Также женщина не могла дозвониться до сына. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

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Сначала пропавших искали в лесу. Впоследствии выяснилось, что мужчина забрал пасынка, который выгуливал собаку, и они вместе поехали к реке. Правоохранители нашли место где машина упала в воду. Это произошло недалеко от села Полянки.

На Житомирщине погибли отец с сыном / Фото Нацполиции

Причины трагедии пока не известны. Мать сообщила, что накануне никто в их семье не ссорился.

Как доставали машину из реки: смотрите видео