На Житомирщине из-за COVID-19 умерла подопечная интерната: руководство отрицало болезнь
На Житомирщине из-за осложнений коронавируса 15 ноября умерла подопечная психоневрологического интерната Радомышля. В то же время руководство интерната сначала не хотело госпитализировать больную.
Коронавирус у подопечной интерната обнаружили 12 ноября. Уже через 3 дня, 15 ноября, она умерла в Коростышевской центральной больнице. Об этом сообщили на сайте Уполномоченного Верховной Рады по вопросам прав человека.
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Больную отвезли в больницу только после того, как в ситуацию вмешалась мониторинговая группа.
После вмешательства мониторинговой группы подопечные с признаками ОРЗ были изолированы в отдельной комнате, а также была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая незамедлительно госпитализировала подопечную К. в инфекционное отделение районной больницы,
– рассказали в прессслужбе омбудсмена.
В ведомстве также добавили, что направили письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы правоохранители отреагировали на событие.
Смерти от коронавируса в ноябре
- 1 ноября от осложнений коронавируса умер экс-мер Павлограда на Днепропетровщине Иван Метелица. Чиновник находился в искусственной коме несколько дней, однако медики не смогли его спасти.
- 11 ноября от COVID-19 умер следователь ГБР по делам Майдана Андрей Ена.
- 16 ноября из-за коронавируса умер Александр Луговой, которого недавно избрали мэром Конотопа.
- 17 ноября от вируса скончался 64-летний настоятель храма святого Георгия в Киеве Сергей Станкевич.
- Также 17 ноября стало известно о смерти эксначальника Одесского железнодорожного вокзала Олега Сироты.
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