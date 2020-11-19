На Житомирщине из-за осложнений коронавируса 15 ноября умерла подопечная психоневрологического интерната Радомышля. В то же время руководство интерната сначала не хотело госпитализировать больную.

Коронавирус у подопечной интерната обнаружили 12 ноября. Уже через 3 дня, 15 ноября, она умерла в Коростышевской центральной больнице. Об этом сообщили на сайте Уполномоченного Верховной Рады по вопросам прав человека.

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Больную отвезли в больницу только после того, как в ситуацию вмешалась мониторинговая группа.

После вмешательства мониторинговой группы подопечные с признаками ОРЗ были изолированы в отдельной комнате, а также была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая незамедлительно госпитализировала подопечную К. в инфекционное отделение районной больницы,

– рассказали в прессслужбе омбудсмена.

В ведомстве также добавили, что направили письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы правоохранители отреагировали на событие.

Смерти от коронавируса в ноябре

Обратите внимание! За сутки 19 ноября коронавирусом в Украине заразилось рекордное количество людей – 13 357. В общем COVID-19 обнаружили уже в 583 510 человек. Из них 266 479 – выздоровели, а 10 369 больных умерли.