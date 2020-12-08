На Житомирщине мужчина в подвале дома устроил музей боеприпасов: фото
28-летний житель Малина Житомирской области может сесть в тюрьму из-за незаконного хранения оружия, патронов и взрывчатки. Мужчина коллекционировал трофеи времен Второй мировой войны.
Досудебное расследование вероятной противозаконной деятельности мужчины продолжается, сообщили в полиции Житомирской области. Большинство предметов, которые собрал человек, никакой угрозы для людей не несли.
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Но стакан с порохом и пистолет эксперты признали опасными.
Что нашли у мужчины
"Музей" черного археолога на Житомирщине / Фото пресс-службы полиции Житомирской области
Оружие, взрывчатку и другие предметы времен Второй мировой нашли в подвальном помещении, которое принадлежало мужчине, во время обысков. Со следственными действиями правоохранители прибыли к нему из-за наличия информации о хранении злоумышленником опасных вещей.
Уже в доме фигуранта дела копы выяснили, что предполагаемый нарушитель закона отыскивал вещи погибших во время войны бойцов. Он нашел немалое количество касок, фляг и других элементов снаряжения военных.
Кроме того, правоохранители изъяли:
- 200 патронов различного калибра;
- части огнестрельного оружия;
- стакан с порохом;
- раму от винтовки со штыком;
- взрыватели снарядов;
- резиновые дубинки;
- дымовую шашку;
- пистолет.
По факту незаконного хранения оружия, боеприпасов или взрывчатки продолжается досудебное расследование. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.
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