28-летний житель Малина Житомирской области может сесть в тюрьму из-за незаконного хранения оружия, патронов и взрывчатки. Мужчина коллекционировал трофеи времен Второй мировой войны.

Досудебное расследование вероятной противозаконной деятельности мужчины продолжается, сообщили в полиции Житомирской области. Большинство предметов, которые собрал человек, никакой угрозы для людей не несли.

Смотрите также Украинец на авто с российскими номерами тайно вез оружие в Беларусь: фото, видео

Но стакан с порохом и пистолет эксперты признали опасными.

Что нашли у мужчины



"Музей" черного археолога на Житомирщине / Фото пресс-службы полиции Житомирской области

Оружие, взрывчатку и другие предметы времен Второй мировой нашли в подвальном помещении, которое принадлежало мужчине, во время обысков. Со следственными действиями правоохранители прибыли к нему из-за наличия информации о хранении злоумышленником опасных вещей.

Уже в доме фигуранта дела копы выяснили, что предполагаемый нарушитель закона отыскивал вещи погибших во время войны бойцов. Он нашел немалое количество касок, фляг и других элементов снаряжения военных.

Кроме того, правоохранители изъяли:

200 патронов различного калибра;

части огнестрельного оружия;

стакан с порохом;

раму от винтовки со штыком;

взрыватели снарядов;

резиновые дубинки;

дымовую шашку;

пистолет.

По факту незаконного хранения оружия, боеприпасов или взрывчатки продолжается досудебное расследование. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.