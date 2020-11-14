Предприниматели из Овруча на Житомирщине 14 ноября перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Представители малого и среднего бизнеса требуют отменить решение о карантине выходного дня.

Люди ходили по пешеходному переходу

Люди без перерыва ходят по пешеходному переходу, таким образом блокируя движение транспорта. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь прессслужбы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

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Сейчас перекрыта трасса Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд,

– рассказала Ващенко.

Отметим, что одна из участниц акции Людмила Старовойт на своей странице в фейсбуке сообщила, что 15 ноября предприниматели планируют выйти на работу.

14 – 15 ноября действует карантин выходного дня

Отметим, что 11 ноября правительство приняло постановление О карантине выходного дня. Будет действовать решение с 14 по 30 ноября.

Карантин выходного дня будет действовать уже 14–15 ноября с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Его ввели до 30 ноября.

На выходных могут работать только аптеки, ветеринарные аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

В некоторых украинских городах отказались выполнять решения правительства, мотивируя это большими убытками для предпринимателей. Представители бизнеса выходят на акции протеста.

О том, какие нарушения карантина выходного дня уже зафиксировали, читайте здесь.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала