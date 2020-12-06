Жестоко избили битами: на Житомирщине трое мужчин избили работника СБУ
В среду, 2 декабря 2020 года, в городе Новоград-Волынский Житомирской области трое мужчин избили заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и противодействием организованной преступности СБУ Артемия Капелюха. Инцидент произошел в помещении автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" после словесного конфликта.
В полицию 2 декабря поступило сообщение о том, что на АЗС происходит драка с участием 4 человек. Об этом сообщили на сайте Dетектив INFO.
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Что произошло
Трое мужчин начали конфликт с продавщицей АЗС. Артем Капелюх вступился за нее. Во время драки один из мужчин схватил бейсбольную биту, которая была на витрине магазина, и ударил работника СБУ по голове.
После драки нападавшие скрылись с места происшествия на сером Оpel Astra с иностранной регистрацией.
Личности нападавших установили
Всех троих нападавших установили и задержали:
- Боярского Кирилла Александровича;
- Бущенко Тараса Михайловича;
- Щурука Андрея Андреевича.
Повреждения Капелюха
Работник СБУ получил ушиб головы. Ему оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации. В полиции происшествие квалифицировали по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве Уголовного кодекса Украины.
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