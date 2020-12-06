В среду, 2 декабря 2020 года, в городе Новоград-Волынский Житомирской области трое мужчин избили заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и противодействием организованной преступности СБУ Артемия Капелюха. Инцидент произошел в помещении автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" после словесного конфликта.

В полицию 2 декабря поступило сообщение о том, что на АЗС происходит драка с участием 4 человек. Об этом сообщили на сайте Dетектив INFO.

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Что произошло

Трое мужчин начали конфликт с продавщицей АЗС. Артем Капелюх вступился за нее. Во время драки один из мужчин схватил бейсбольную биту, которая была на витрине магазина, и ударил работника СБУ по голове.

После драки нападавшие скрылись с места происшествия на сером Оpel Astra с иностранной регистрацией.

Личности нападавших установили

Всех троих нападавших установили и задержали:

Боярского Кирилла Александровича;

Бущенко Тараса Михайловича;

Щурука Андрея Андреевича.

Повреждения Капелюха

Работник СБУ получил ушиб головы. Ему оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации. В полиции происшествие квалифицировали по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве Уголовного кодекса Украины.

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