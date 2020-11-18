Смертельная авария произошла на трассе Киев – Ковель в Житомирской области. MAN лоб в лоб столкнулся с автомобилем "ВАЗ" на достаточно скользкой и снежной дороге.

Водитель легковушки погиб на месте, а его пассажир госпитализирован в больницу с серьезными травмами, сообщает полиция Житомирщины. Спасти жизнь мужчины медики не смогли.

Смотрите также На Львовщине мотоциклист сбил 2-летнего мальчика: ребенок в больнице – фото

Шансов спастись у людей, находившихся внутри машины российского автопрома, фактически не было.

Что известно о смертельной аварии на Житомирщине

Кто из водителей выехал на встречную полосу, неизвестно. Вполне вероятно, что один из автомобилей занесло из-за плохих дорожных условий.



Тело погибшего было невозможно достать без помощи спасателей / Фото zhitomir.info

На месте происшествия работали следователи, работники ДСНС и медики. Спасатели вырезали из разбитого "ВАЗ" пострадавшего и тело погибшего. Повреждения 42-летнего пассажира были слишком серьезными. Водителем легковушки был 40-летний уроженец Ровенщины.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства ДТП.

Следователи открыли уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, или правил эксплуатации автомобиля. Поэтому, вполне вероятно, что на одной из машин были установлены летние шины.



Людям в "ВАЗе" спастись было фактически невозможно​ / Фото zhitomir.info