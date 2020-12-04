Бешеная белка 1 декабря покусала мужчину, из-за чего во всем городе пришлось ввести карантин. Инцидент произошел в городе Барановка Житомирской области. После укуса белка умерла.

Мужчина поймал белку в лесу и принес ее домой. Как сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановский райгосадминистрации Владимир Химич, после этого белка укусила мужчину за руку.

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После смерти животного специалисты провели экспертизу. Результаты подтвердили, что у белки было бешенство. Место, где она умерла, тщательно продезинфицировали.

3 декабря он почувствовал боль в области раны и обратился в Барановскюу больницу,

- сказал Химич.

Уже через 4 декабря в городе ввели карантин. Такое решение приняла государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Барановской райгосадминистрации. Карантин действует в городе и на прилегающей территории в радиусе 3 километров. Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения.

Также комиссия предусмотрела подобные случаи и утвердила план проведения профилактических мероприятий в отношении животных, болеющих бешенством.

Справка. В Барановке, где случился инцидент, проживает примерно 12 тысяч человек.