На днях состоялся конкурс, который инициировало ГП "Медзакупки" во главе со скандальным Арсеном Жумадиловым, по закупке для украинских больниц компьютерных томографов. Результаты этого конкурса оказались неожиданными.

Кроме того, что ситуация с томографами и так неоднозначна, так еще и компанию-победителя "АФС Медицинтехнік" выбрали исключительно по критерию наименьшей цены. Об этом сообщается в статье издания "РБК-Украина".

Стоит заметить, что сегодня обеспеченность Украины компьютерными томографами составляет 1,2 на 100 тыс населения. В Венгрии, например, - 0,9, в Великобритании - 1, а в Нидерландах - 1,4. Но если в ДП "Медзакупки" такой тендер посчитали необходимым, то вопросов ни у кого не возникло. Возникли они уже в ходе проведения конкурса.

Как стало известно из расследования журналистов, закупать томографы Жумадилов предлагает у "официального дистрибьютора Philips healthcare". Однако на самом деле оказалось, что для украинцев предлагают не качественное сертифицированное оборудование из США, а китайские аналоги сомнительново качества. И потратить на это Жумадилов предлагает 14,7 миллиона гривен.

Корме того, что томографы не соответствуют техническим условиям, прописаным самим же Жумадиловым и его предприятием, так еще и компания-посредник имеет крайне сомнительную репутацию. Ранее они уже были причастны к уголовному производству о растрате государственных средств.

Напомним, Государственная аудиторская служба с 25 мая по 7 июля проводила проверку госпредприятия "Медзакупивли Украины". Отмечалось, что проверка коснется деятельности госпредприятия за период с 1 ноября 2018 го по 31 мая 2020. Но, к сожалению на официальном сайте Держаудитслужбы данные о результатах проверки отсутствуют.