Журнал TIME впервые за свою почти столетнюю историю сменил логотип. Это связано с выборами президента США, запланированные на 3 ноября.

Решение изменить логотип для ноябрьского номера в американском издании называют историческим. Об этом, собственно, написал главный редактор журнала Эдвард Фельзентал в пояснительной колонке TIME.

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Чтобы отметить этот исторический момент, вероятно, важное решение, которое любой из нас когда-либо принимал на выборах, мы впервые за свою почти 100-летнюю историю заменили наш логотип на обложке нашего журнала в США, призывая всех воспользоваться своим избирательным правом,

– заметил он.

Так, вместо названия TIME на обложке красуется другое слово – VOTE, что в переводе означает "голосуй".

На обложке также использован рисунок американского художника Шепарда Фери. По слова художника, он демонстрирует человека, который решительно настроен использовать свой голос и силу, чтобы проголосовать".



Обложка американского TIME в ноябре

Что известно о выборах президента США: коротко