Голосуй: TIME впервые за почти 100 лет сменил логотип-фото
Журнал TIME впервые за свою почти столетнюю историю сменил логотип. Это связано с выборами президента США, запланированные на 3 ноября.
Решение изменить логотип для ноябрьского номера в американском издании называют историческим. Об этом, собственно, написал главный редактор журнала Эдвард Фельзентал в пояснительной колонке TIME.
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Чтобы отметить этот исторический момент, вероятно, важное решение, которое любой из нас когда-либо принимал на выборах, мы впервые за свою почти 100-летнюю историю заменили наш логотип на обложке нашего журнала в США, призывая всех воспользоваться своим избирательным правом,
– заметил он.
Так, вместо названия TIME на обложке красуется другое слово – VOTE, что в переводе означает "голосуй".
На обложке также использован рисунок американского художника Шепарда Фери. По слова художника, он демонстрирует человека, который решительно настроен использовать свой голос и силу, чтобы проголосовать".
Обложка американского TIME в ноябре
Что известно о выборах президента США: коротко
- 3 ноября в США состоятся президентские выборы.
- За кресло главы Белого дома борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и бывший президент США, демократ Джо Байден.
- Кроме того, американцы могут проголосовать на выборах досрочно. Сделать это они могут с помощью почты. Это связано с пандемией коронавируса в мире.
- Таким образом уже более 37 миллионов американцев отдали свой голос за нового президента США (более 15% избирателей).